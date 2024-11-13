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خارج الحدود

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو)

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية بانفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي، ما أدى إلى دوي هائل في المنطقة وإصابة 11 عاملًا على الأقل.

وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤولي المدينة، وقع الانفجار حوالي الساعة 3 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مما أدى إلى انهيار جزء من مصنع "Givaudan Sense Colour" (وهو مصنع لتلوين الطعام الطبيعي) وتطاير نوافذ المنازل القريبة في حي كليفتون في مدينة لويزفيل.

وتم إنقاذ أحد الموظفين من قبل المستجيبين الأوائل بعد أن حوصر تحت جزء من الحطام، وفقًا لإدارة الإطفاء في المدينة.

 

كما جرى نقل ما لا يقل عن 11 عاملًا إلى المستشفيات المحلية، حالتهم غير معروفة ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، وفق ما أوضحه عمدة لويزفيل كريج جرينبرج خلال مؤتمر صحفي.

وقال جرينبرج: "تحدثت للتو إلى اثنين من أعضاء ذلك الفريق بالداخل وقد نقلا في البداية أن كل شيء كان طبيعيا عندما وقع الانفجار".

هذا وتم إخلاء المنازل القريبة وتم إصدار ملجأ في مكان ما لدائرة نصف قطرها ميل واحد حول المصنع بسبب مخاوف من تسرب كيميائي محتمل.

وأشار المسؤولون إلى أنه حتى الآن، لم تظهر الاختبارات أي مواد خطرة في المنطقة.

وصرح رئيس إطفاء المدينة براين أونيل بالقول: "بدأنا مراقبة الهواء على الفور، والأمر مستمر.. نحن نعمل في جميع الاتجاهات داخل المنطقة بأكملها.. كونوا مطمئنين أنه لم يظهر أي شيء في هذه المرحلة عن أي نوع من المواد الكيميائية في الهواء في هذه المنطقة بأكملها"، لافتا إلى أن من غير المعروف ما هو سبب الانفجار.

في حين يعمل المسؤولون على الحصول على مزيد من المعلومات من المصنع حول المواد الموجودة في المنشأة.

وذكرت قناة "WLKY" سابقًا أن هناك مخاوف بشأن تسرب محتمل للأمونيا، نقلًا عن مصادر.

وكانت هناك أيضا مخاوف أولية من أن الناس محاصرون داخل المبنى، لكن مسؤولي المدينة قالوا إن الجميع قد تم إحصاؤهم.

وأفاد أحد السكان القريبين واسمه آرثر سميث لصحيفة "كورير جورنال": "سمعته (الانفجار) وشعرت به على الأرض".

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مصنع بولاية كنتاكي مدينة لويزفيل مصنع لتلوين الطعام الطبيعي حي كليفتون لويزفيل

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