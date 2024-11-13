انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملا على الأقل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بانفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي، ما أدى إلى دوي هائل في المنطقة وإصابة 11 عاملًا على الأقل.

وحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤولي المدينة، وقع الانفجار حوالي الساعة 3 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مما أدى إلى انهيار جزء من مصنع "Givaudan Sense Colour" (وهو مصنع لتلوين الطعام الطبيعي) وتطاير نوافذ المنازل القريبة في حي كليفتون في مدينة لويزفيل.

وتم إنقاذ أحد الموظفين من قبل المستجيبين الأوائل بعد أن حوصر تحت جزء من الحطام، وفقًا لإدارة الإطفاء في المدينة.

Chopper footage from the scene of a plant explosion in Louisville shows the massive destruction to the building. 11 people have been taken to the hospital. What we know: https://t.co/hbx1hv3pxL pic.twitter.com/Q6SZhKcVb6 — WLWT (@WLWT) November 12, 2024

كما جرى نقل ما لا يقل عن 11 عاملًا إلى المستشفيات المحلية، حالتهم غير معروفة ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن، وفق ما أوضحه عمدة لويزفيل كريج جرينبرج خلال مؤتمر صحفي.

وقال جرينبرج: "تحدثت للتو إلى اثنين من أعضاء ذلك الفريق بالداخل وقد نقلا في البداية أن كل شيء كان طبيعيا عندما وقع الانفجار".

هذا وتم إخلاء المنازل القريبة وتم إصدار ملجأ في مكان ما لدائرة نصف قطرها ميل واحد حول المصنع بسبب مخاوف من تسرب كيميائي محتمل.

وأشار المسؤولون إلى أنه حتى الآن، لم تظهر الاختبارات أي مواد خطرة في المنطقة.

وصرح رئيس إطفاء المدينة براين أونيل بالقول: "بدأنا مراقبة الهواء على الفور، والأمر مستمر.. نحن نعمل في جميع الاتجاهات داخل المنطقة بأكملها.. كونوا مطمئنين أنه لم يظهر أي شيء في هذه المرحلة عن أي نوع من المواد الكيميائية في الهواء في هذه المنطقة بأكملها"، لافتا إلى أن من غير المعروف ما هو سبب الانفجار.

في حين يعمل المسؤولون على الحصول على مزيد من المعلومات من المصنع حول المواد الموجودة في المنشأة.

وذكرت قناة "WLKY" سابقًا أن هناك مخاوف بشأن تسرب محتمل للأمونيا، نقلًا عن مصادر.

وكانت هناك أيضا مخاوف أولية من أن الناس محاصرون داخل المبنى، لكن مسؤولي المدينة قالوا إن الجميع قد تم إحصاؤهم.

وأفاد أحد السكان القريبين واسمه آرثر سميث لصحيفة "كورير جورنال": "سمعته (الانفجار) وشعرت به على الأرض".