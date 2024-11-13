هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

أكد أحد أفراد أسرة آل الطيب بمحافظة الأقصر لـ "فيتو"، عدم حضور فضيله الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مراسم تشييع جنازة شقيقته الكبرى الحاجة سمحية وذلك لكونه حاليًّا في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

الإمام الأكبر شيخ الأزهر

وأوضح أحد أفراد الأسرة أنه تم التواصل مع الإمام الأكبر لإبلاغه بوفاة شقيقته، مؤكدًا أنه سوف يصل خلال الساعات القادمة لتلقي العزاء من الأصدقاء والأقارب وأهل البلد بمركز ومدينة القرنة مسقط رأسه في الأقصر، وذلك داخل ساحة آل الطيب.

وتوفيت الحاجة سميحة الطيب عن عمر يناهز 90 عامًا ابنة مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، والشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني، وذلك بعد صراع مع المرض.

سبب وفاة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

وتعرضت الحاجة سميحة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى وعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة.



ومن المقرر يتم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحًا الأربعاء من اليوم.

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ألتقي رئيس مجلس حكماء المسلمين أمس الثلاثاء، الرئيس إمام على رحمن، رئيس طاجيكستان، في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركتهما في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).

وأكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر يعتز بعلاقاته المتينة مع طاجيكستان، التي لعب الطلاب الوافدون دورًا محوريًّا في تقدمها وتعزيزها، مؤكدًا استعداد الأزهر لاستضافة أئمة طاجيكستان للتدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وصقل مهاراتهم الدعوية في التعريف بموقف الإسلام المعتدل من مختلف القضايا المعاصرة.