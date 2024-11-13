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رياضة

رسميا، مؤمن سليمان مديرا فنيا للأهلي الليبي

مؤمن سليمان، فيتو
مؤمن سليمان، فيتو

مؤمن سليمان، أعلن الحساب الرسمي لفريق الأهلي الليبي عن إتمام التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لفريق الأهلي الليبي صورة لمؤمن سليمان مرحبًا فيها بالمدرب المصري.

وعلق على الصورة: “ابن الكنانة مدربًا للجزارة.. المصري مؤمن سليمان يكلف بمهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم”.

الأهلي الليبي يرحب بمؤمن سليمان، فيتو
الأهلي الليبي يرحب بمؤمن سليمان، فيتو

 

تعاقد نادي الأهلي بنغازي الليبي مع المدرب المصري مؤمن سليمان، لتولي قيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "الوسط" الليبية أتمت إدارة الأهلي بنغازي تعاقدها مع مؤمن سليمان لخلافة المدرب السابق الصربي ديجان أرسوف.

ومن المنتظر أن يصطحب مؤمن سليمان في جهازه الفني عددا من الأسماء التي تعاونت معه خلال السنوات الماضية في عدة تجارب عربية.

 

مسيرة مؤمن سليمان التدريبية

ويمتلك مؤمن سليمان خبرة سابقة في بطولة الدوري الليبي الممتاز حيث درب الموسم الماضي فريق الاتحاد.

وحقق مؤمن سليمان عدة إنجازات مميزة أبرزها لقب كأس مصر والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك، إضافة للقبي الدوري العراقي والكأس مع فريق الشرطة، وكأس العراق مع فريق القوة الجوية.

كما درب مؤمن سليمان عدة أندية في الدوري المصري أبرزها فريق سموحة ومصر المقاصة وغيرها.

 

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