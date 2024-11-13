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خارج الحدود

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية

ترامب وماسك، فيتو
ترامب وماسك، فيتو

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "يسعدني أن أعلن أن إيلون ماسك العظيم، الذي يعمل بالتعاون مع المواطن الأمريكي فيفيك راماسوامي، سيقود وزارة الكفاءة الحكومية".

وقال ترامب في بيان: "معًا، سيفتح هذان الأمريكيان الرائعان الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح الزائدة، وقطع النفقات المهدورة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية - وهو أمر أساسي لحركة 'إنقاذ أمريكا'".

وكان ماسك من بين أبرز الداعمين لترامب خلال حملته الانتخابية، وسط توقعات بأن يكون له منصب في فريق ترامب الحكومي.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختيار الجمهوري بيت هيجسيت، ليكون وزيرا للدفاع في فريقه الحكومي.

وهيجسيت "من المحاربين القدامى ومقدم برنامج “فوكس آند فريندز" على تلفزيون "فوكس نيوز"، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

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الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيلون ماسك وزارة كفاءة الحكومة تروث سوشيال

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