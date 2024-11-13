وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

توفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني،عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وفاة شقيقة شيخ الأزهر بالأقصر

وعملت بوابة «فيتو» من مصادرها أن الحاجة سميحة شقيقة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كانت تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة، كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة .



ومن المقرر يتم تشييع جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، وذلك خلال الساعات المقبلة.



وسيطرت حالة من الحزن الشديد بمركز القرنة غرب الأقصر مسقط رأس شقيقة شيخ الأزهر، حزنًا على فراقها واكتست القرية بأكلمها بالسواد.