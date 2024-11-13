حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء وبعد ظهور فيديو طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، تقدم ضدها الكثير من الشكاوى والبلاغات، لذلك النقابة استنكرت تمامًا ما تحدثت عنه الطبيبة والأسلوب التي خرجت به.

مسؤولية الطبيب وتصريحات طبيبة كفر الدوار

وأضاف عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة “etc”: نقابة الأطباء اتخذت قرارها بإحالة الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة، كون الفيديو كان به عدة تجاوزات ولا بد من استنكارها، كما أن الهدف الأسمى لمهنة الطبيب هو أن يعمل على مساعدة المرضى وكتم أسرارهم بشكل تام، ولا يصح أن يتحدث عن المرضى بطريقة مشينة، كما أن الطبيب ليس مسؤولًا عن تحديد ما إذا كان الحمل سفاحًا أم لا وهذا من اختصاصات جهات التحقيق.

لائحة آداب مهنة الطب

وأوضح عبد الحي، أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أمينًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقًا لما ورد في قسم الأطباء وفي لائحة آداب المهنة.

وأشار إلى أن ما يخص حديث الطبيبة عن تحليل حمض DNA، هذا كلام غير مقبول على الإطلاق، كما أن قسم الطبيب على معالجة أي مريض سواء صالح أو عدو، سواء مؤدب أو غيره.

وأكد أن لائحة آداب المهنة تنظم إفشاء سر المريض فقط لو طلب من الجهات القضائية، كما أن لجنة آداب المهنة تحقق معها الآن، وحال ثبوت أنها مخطئة سوف يتم إحالتها لمحكمة ابتدائية، كما أن العقوبة تبدأ من إنذار بالفصل وتصل لحد الشطب الكامل من النقابة.