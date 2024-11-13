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خارج الحدود

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

مقدم البرامج في قناة
مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز بيت هيجسيث، فيتو

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنه سيرشح مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع.


وقال ترامب في بيان: "بيت قوي، ذكي، ومؤمن حقيقي بسياسة أمريكا أولًا".

وأضاف: "بوجود بيت على رأس القيادة، سيتم تحذير أعداء أمريكا - جيشنا سيصبح عظيمًا من جديد، وأمريكا لن تتراجع أبدًا".


يُذكر أن هيجسيث هو من قدامى المحاربين في الحرس الوطني الأمريكي، وبحسب موقعه الإلكتروني، فقد خدم في أفغانستان والعراق وخليج جوانتانامو في كوبا.
 

وأمس قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية، ستيفن ويتكوف، ليكون مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب عن ويتكوف، وفقا لموقع "ذا هيل": "ستيف هو قائد يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والأعمال الخيرية، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارًا".

وأضاف: "سيكون ستيف صوتا لا يلين من أجل السلام، وسيجعلنا جميعًا فخورين به".

كما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ترشيح مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف، لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

وشغل راتكليف منصب مدير الاستخبارات الوطنية من مايو 2020 حتى يناير 2021. وقبل تولي هذا المنصب، كان عضوًا في مجلس النواب ممثلًا لولاية تكساس عن الحزب الجمهوري.

 

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الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مقدم البرامج في قناة فوكس نيوز بيت هيجسيث منصب وزير الدفاع قدامى المحاربين في الحرس الوطني الأمريكي

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