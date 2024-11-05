أخبار مصر: صندوق النقد يبدأ مراجعة برنامج مصر، بيان تحذيري للأرصاد، سعر الذهب قبل انتخابات أمريكا، رسالة الحكام للأهلي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، انطلاق مباحثات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

تنطلق اليوم الثلاثاء المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي حيث يبدأ فريق عمل الصندوق عمله اعتبارًا من اليوم بالتعاون مع المسؤولين في البنك المركزي والوزارات المعنية.

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تواصل سقوط الأمطار على بعض المناطق اليوم الثلاثاء وانحسارها عن أماكن آخرى قد شهدت أمطار أمس الإثنين.

أحجم المستثمرون فحدث التغيير، آخر تطورات سعر الذهب قبل ساعات من الانتخابات الأمريكية

سجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.

عصام عبد الفتاح: الخبراء الأجانب رجعونا عشرين سنة للخلف وهذه رسالتي للأهلي

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق، أن ما يحدث حاليًّا في التحكيم المصري شيء متوقع لذلك آثرت الرحيل منذ عامين، مشيرًا إلى أننا نسير في نفس الدائرة المفرغة، ولم نفكر مطلقًا في تطوير منظومة التحكيم بشكل سليم.

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعًا ملحوظًا.

أين إيفانكا ترامب، نظريتان توضحان سر غياب ابنة الرئيس السابق عن مساندة والدها

اختارت إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، الابتعاد خلال الحملات الانتخابية الرئاسية، ولم تفضل الظهور في مختلف الفعاليات الجمهورية التي جرت طوال الدورة الانتخابية، حتى عندما شارك أبناء دونالد ترامب الآخرون بنشاط.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقة، أبرزها مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المثيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

اليوم، بيان هام لوزير المالية أمام جلسة النواب بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة

يستمع مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بيانا بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

باستخدام أسلحة دمار شامل، إحباط محاولة أكبر هجوم إرهابي بولاية تينيسي الأمريكية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد محطة للطاقة في ولاية تينيسي، قبل ساعات من انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

جدول تسليم الدفعة الجديدة من شقق مشروع سكن مصر للحاجزين

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع سكن مصر (منطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى) مسلسل رقم (3-4-5) المرحلة الأولى ومسلسل رقم (2) المراحل التالية للمرحلة الأولى) طبقًا للجدول التالي: وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2024/11/10.

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

كان من المفترض في غضون 3 أسابيع تقريبًا مضت أن تتم مراسم زواج أفنير نجل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وأميت جورداني، إلا أن كل ما جهزوه سابقًا لم يعد قابلًا للتطبيق.

تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد قرار أوبك+ وخوفا من عاصفة الانتخابات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط غموض بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل أوبك+ خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

هوليوود والانتخابات الأمريكية، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

بالأسعار الجديدة، موعد الموسم الجديد لقصب السكر والبداية من مصنع أبو قرقاص بعد عودته للعمل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية لموسم قصب السكر الجديد 2025، والمقرر أن يبدأ في منتصف ديسمير المقبل.

بينهم أطفال ونساء، 29 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين في غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد فجر اليوم الثلاثاء، 29 فلسطينيًّا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنازل وخيام تأوي نازحين في مناطق متعددة بقطاع غزة، بما فيها بيت لاهيا، ودير البلح، والزوايدة، وخان يونس.

في 11 دقيقة ودون ذكر ترامب، رسائل هاريس الأخيرة قبل الانتخابات

قبل ساعات من انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية، ركزت نائبة الرئيس كامالا هاريس، خطابها على الداخل الأمريكي، متجاهلة ذكر اسم منافسها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب.

إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

قال إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يصدر أي قرار بإيقاف محمد عادل حكم لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي الذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة (3-2)، الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للدوري المصري.

الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لجالانت التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الظروف الإنسانية المزرية في غزة، مشيرة إلى أن بلينكن أكد لجالانت التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها.

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

أكد سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي، أن مواجهة سيراميكا كليوباترا التي فاز بها الأحمر 2/5 كانت مهمة للغاية خاصة أنها في بداية موسم الدوري الممتاز.

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر، اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.

جيسوس يصدم جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة نيمار

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفوز أمام استقلال طهران الإيراني (3-0)، أمس الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.

ترامب: كامالا هاريس ستتسبب في مقتل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط

وجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية؛ دونالد ترامب؛ رسالة إلى المسلمين في ولاية ميتشيجان حذرهم فيها من خطورة نجاح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.