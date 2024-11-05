سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

أكد سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي، أن مواجهة سيراميكا كليوباترا التي فاز بها الأحمر 2/5 كانت مهمة للغاية خاصة أنها في بداية موسم الدوري الممتاز.

موقف يوسف أيمن وكهربا

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "نسعى لتفادي الإصابات قدر الإمكان بالإعداد البدني والراحة، وعندنا ثقة في كل اللاعبين، ونتعامل مع كل الظروف التي نمر بها".

وأضاف: "يوسف أيمن، قدم أداء جيدًا أمام الزمالك لكنه تعرض للإصابة بارتجاج في المخ، ولعب معنا في لقاء سيراميكا في ظل الغيابات، وحاول قدر المستطاع ولا بد من دعمه ومساندته، وكل اللاعبين يمرون بمراحل تراجع، وإن شاء الله سوف يضيف للفريق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "ياسر إبراهيم خلال أسبوع سيعود للتدريبات بشكل طبيعي وأشرف داري يواصل العلاج ونسعى للاطمئنان عليه".

وتابع: "محمود كهربا تعافى من إصابة الركبة الخفيفة وجاهز لمواجهة زد الخميس المقبل، هو لاعب مهم لنا، ونسعى للاستفادة منه في المباريات المقبلة، والمنافسة بينه ووسام أبو علي لصالح الفريق".