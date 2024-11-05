الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

سامي قمصان، فيتو
سامي قمصان، فيتو

أكد سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الأهلي، أن مواجهة سيراميكا كليوباترا التي فاز بها الأحمر 2/5 كانت مهمة للغاية خاصة أنها في بداية موسم الدوري الممتاز.

 

موقف يوسف أيمن وكهربا

وقال سامي قمصان في تصريحات لقناة الأهلي: "نسعى لتفادي الإصابات قدر الإمكان بالإعداد البدني والراحة، وعندنا ثقة في كل اللاعبين، ونتعامل مع كل الظروف التي نمر بها".

وأضاف: "يوسف أيمن، قدم أداء جيدًا أمام الزمالك لكنه تعرض للإصابة بارتجاج في المخ، ولعب معنا في لقاء سيراميكا في ظل الغيابات، وحاول قدر المستطاع ولا بد من دعمه ومساندته، وكل اللاعبين يمرون بمراحل تراجع، وإن شاء الله سوف يضيف للفريق في المرحلة المقبلة".

وأوضح: "ياسر إبراهيم خلال أسبوع سيعود للتدريبات بشكل طبيعي وأشرف داري يواصل العلاج ونسعى للاطمئنان عليه".

وتابع: "محمود كهربا تعافى من إصابة الركبة الخفيفة وجاهز لمواجهة زد الخميس المقبل، هو لاعب مهم لنا، ونسعى للاستفادة منه في المباريات المقبلة، والمنافسة بينه ووسام أبو علي لصالح الفريق".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سامي قمصان الأهلي النادي الأهلي يوسف ايمن كهربا

مواد متعلقة

موقف كهربا من المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام زد بالدوري

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين

مفاجأة، كولر يرحب برحيل مدافع الأهلي في يناير

كولر يستقر على ثنائي الدفاع أمام زد في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

باستخدام أسلحة دمار شامل، إحباط محاولة أكبر هجوم إرهابي بولاية تينيسي الأمريكية

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

اليوم، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

منوعات

المزيد

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads