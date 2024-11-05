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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: بلينكن أكد لجالانت التزام واشنطن الثابت بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران

بلينكن وجالانت، فيتو
بلينكن وجالانت، فيتو

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الظروف الإنسانية المزرية في غزة، مشيرة إلى أن بلينكن أكد لجالانت التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل ضد تهديدات إيران ووكلائها.

وأضافت الوزارة أن بلينكن حث إسرائيل على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق زيادة كبيرة ومستدامة في المساعدات الإنسانية لغزة.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداده لمواجهة إيران

وكان موقع واللا العبري، قد أفاد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكًا وقويًّا.

والأحد، قالت القناة 14 الإسرائيلية إن "التقديرات في إسرائيل إن إيران سترد على الهجوم والسؤال هو عن التوقيت وطريقة تنفيذه".

وقال نائب قائد  الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، إن عملية الوعد الصادق الثالثة ضد إسرائيل ستنفذ قطعًا، ولكن لا يمكن الحديث عن تفاصيلها.


عملية الوعد الصادق الثالثة  ضد إسرائيل

وأوضح فدوي، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية "إيسنا"، خلال حديثه في جامعة شريف للتكنولوجيا بطهران عن ضرب إسرائيل: "سننفذ الهجوم، ولا أستطيع التعليق على تفاصيله، لكن هذه العملية ستتم بالتأكيد".

 

الضربة الأخيرة ضد أهداف عسكرية إيرانية

وفي إشارة إلى بعض توجهات الحكومة الأذربيجانية ودعمها لإسرائيل خلال الضربة الأخيرة ضد أهداف عسكرية إيرانية، قال: " أذربيجان دولة شيعية، وأخطاء حكامها لا علاقة لها بالناس، وأحيانًا يتخذ حكامها إجراءات من دون معرفة العواقب والفوائد".

وقال الجنرال: "لقد ارتكب النظام الصهيوني جرائم وحشية ضد المدنيين في غزة ولبنان في السنوات الأخيرة، لكن عدد شهداء قوات حماس وحزب الله كان قليلًا جدًّا".


ونقلت وكالة فارس الإيرانية، صباح السبت الماضي، عن الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني، علي محمد نائيني، قوله: إن إيران سترد على "العمل الشرير الجديد" الذي قامت به إسرائيل، في إشارة إلى الهجوم ضد إيران في 26 أكتوبر الماضي.

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