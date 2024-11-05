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أخبار مصر

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

السحب الممطرة،فيتو
السحب الممطرة،فيتو
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نشرت هيئة الأرصاد الجوية، أخر صور الأقمار الصناعية لحالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. 
 

وأشارت الأرصاد الجوية بحسب أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وتوقعت أن تمتد  السحب الممطرة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى مع تقدم الوقت يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة. 
 

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى ٢٥ درجة مئوية. 
 

حالة الطقس اليوم
 

وعن حالة الطقس قالت هيئة الأرصاد، إن اليوم الثلاثاء يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم
وأشارت إلى تتوافر فرص لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

 

أما بالنسبة لحالة البحرين أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وارتفاع الموج( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.


ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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