إبراهيم نور الدين يكشف مصير محمد عادل بعد أزمة لقاء الزمالك والبنك ورد الحكام على طلب الأهلي

قال إبراهيم نور الدين، المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يصدر أي قرار بإيقاف محمد عادل حكم لقاء الزمالك ضد البنك الأهلي الذي فاز به الفريق الأبيض بنتيجة (3-2)، الجمعة الماضي، في الجولة الأولى للدوري المصري.

تصريحات إبراهيم نور الدين

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات عبر قناة "المحور": "لجنة الحكام استمعت لرأي محمد عادل وسيتم الإعلان عن القرارات بكل شفافية بشأن هذه المباراة، وهناك تحقيق بشأن تسريب محادثة غرفة تقنية الفيديو".

وأشار إلى أنه يحترم تاريخ محمد عادل التحكيمي ولم يواجهه بأي أخطاء في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، موضحا أنه طلب في بداية الموسم الاستعانة بعادل كحكم لتقنية الفيديو لتخطيه سن ال45 عاما.

وأكد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين محمد فاروق رئيس لجنة الحكام، موضحا أنه داعم بكل قوة لأي رئيس للجنة الحكام ولا يسعى لمنصب.

وأشار إلى أن جهاد جريشة لم تتم الاستعانة به منذ توليه المهمة، موضحا أنه دعا جريشة لتقديم محاضرات لزملائه الحكام لكنه رفض.

وأكد أنه طالب الحكام بالرد على بيان الأهلي بالمطالبة بخبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام بإظهار مستواهم في أرض الملعب، موضحًا أن المجلس الحالي للاتحاد المصري لن يتخذ قرارا بهذا الطلب لأن الانتخابات على وشك الإجراء في شهر ديسمبر المقبل.