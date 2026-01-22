18 حجم الخط

الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الخميس في الجولة الـ 15 من الدوري.

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الخميس

1 سيراميكا كليوباترا 32

2 بيراميدز 27

3 الأهلي 23

4 الزمالك 22

5 المصري 20

6 وادي دجلة 20

7 زد 20

8 إنبي 19

9 سموحة 19

10 بتروجيت 19

11 الجونة 18

12 البنك الأهلي 17

13 مودرن سبورت 17

14 غزل المحلة 16

15 الحدود 13

16 فاركو 12

17 الجيش 11

18 المقاولون العرب 10

19 الاسماعيلي 10

20 الاتحاد 8

21 كهرباء الاسماعيلية 8



جدول ترتيب الدوري المصري

ويشهد الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس إقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف وادي دجلة فريق غزل المحلة على ملعب السلام، وحرس الحدود مع كهرباء الإسماعيلية على ملعب المكس، والإسماعيلي مع المقاولون العرب على ملعب الإسماعيلية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وادي دجلة ضد غزل المحلة – 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

الإسماعيلي ضد المقاولون العرب – 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز أعلنت أسماء حكام مباريات اليوم الخميس في الجولة الخامسة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

جاءت الاختيارات على النحو التالي:

- حرس الحدود ضد كهرباء الإسماعيلية: مصطفى الشهدي (حكمًا للساحة)، محمد عاطف الزناري وسيد ابو خاطر (مساعدين)، احمد ماجد(حكمًا رابعًا)، مصطفى مدحت وأحمد لطفي(تقنية الفيديو).

- وادي دجلة ضد غزل المحلة: الدولي حمادة القلاوي (حكمًا للساحة)، الدولي هاني خيري واسامة هشام (مساعدين)، محمد إبراهيم الدسوقي(حكمًا رابعًا)، الدولي وائل فرحان وحسني سلطان (تقنية الفيديو).

- الإسماعيلي ضد المقاولون العرب: محمود وفا(حكما للساحة)، عدي عيد وحامد الشحات(مساعدين)، محمود رشدي (حكما رابعا)، محمد عبد العزيز وحسن محمود (تقنية الفيديو).

