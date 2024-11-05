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خارج الحدود

باستخدام أسلحة دمار شامل، إحباط محاولة أكبر هجوم إرهابي بولاية تينيسي الأمريكية

مدينة ناشفيل في ولاية
مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي، فيتو

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال رجل كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي ضد محطة للطاقة في ولاية تينيسي، قبل ساعات من انطلاق انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها، أمس الاثنين، انه تم اعتقال المدعو سكايلر فيليبي البالغ 24 عاما من العمر، بتهمة "محاولة استخدام أسلحة دمار شامل" لتدمير موقع للبنية التحتية.

وكان المتهم يخطط لاستهداف محطة الطاقة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي بطائرة مسيرة حاملة للمتفجرات.

وتمكن عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي من القبض على الرجل قبل إطلاقه لطائرته المسيرة.

وحسب وزارة العدل، فإن فيليبي كان يتحدث أيضا عن إمكانية استهداف مواقع أخرى للبنية التحتية، وعن استعداده لاستخدام العبوات الناسفة لإحداث دمار واسع النطاق.

 

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وزارة العدل الامريكية محطة للطاقة في ولاية تينيسي محطة الطاقة في مدينة ناشفيل طائرة مسيرة حاملة للمتفجرات

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