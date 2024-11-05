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اقتصاد

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

سعر الزيتون اليوم
سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة، سجلت أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة؛ ارتفاعًا ملحوظًا.

 

أسعار الزيتون تسجل سعرًا لم تصل له من قبل

وتراوحت الارتفاعات في سعر كيلو الزيتون الطازج ما بين 10 جنيهات و20 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، مع تسجيل سعر الزيتون الطازج سعرًا جديدًا لم يصل له من قبل، إذ وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

«فيتو» تستعرض سعر الزيتون الطازج في سوق العبور، بعد ارتفاع أسعاره؛ وهي كالآتي:

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح  سعر زيتون تفاحي من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

سعر كيلو الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

تراوح سعر زيتون بيكوال ومنزيل في سوق العبور للجملة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عزيزي لكويد من 70 إلى 100 جنيه للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

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سعر الزيتون اليوم في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيتو

سعر الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

وعن أسعار الزيتون الطازج من الأنواع الأخرى في سوق العبور اليوم الأحد، فجاءت كالأتي:

تراوح سعر زيتون دولسي وعاص في سوق العبور من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

تراوح سعر زيتون عجيزي وشملالي من 70 إلى 90 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 20 جنيها عن سعره السابق.

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ارتفاع جديد في أسعار الزيتون الطازج بسوق العبور

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التفاحي يرتفع 10 جنيهات، تباين أسعار الزيتون الطازج في سوق العبور للجملة

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