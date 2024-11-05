تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد قرار أوبك+ وخوفا من عاصفة الانتخابات الأمريكية
تراجعت أسعار النفط قليلا في تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط غموض بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة الماضية عقب تأجيل أوبك+ خطط زيادة الإنتاج في ديسمبر وانحسار المخاوف بشأن الإمدادات.
تحرك الأسواق
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتًا (0.2 بالمئة) إلى 74.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0106 بتوقيت جرينتش في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو 0.2 بالمئة مسجلا 71.33 دولار للبرميل، بحسب بيانات رويترز.
وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي جي "نحن الآن في الهدوء الذي يسبق العاصفة"، مضيفا أن المستثمرين يركزون على نتيجة الانتخابات الأمريكية واجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في الصين الذي قد يعلن عن المزيد من إجراءات التحفيز.
وتلقت أسعار النفط دعما من إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الأحد تأجيل زيادة الإنتاج لمدة شهر من ديسمبر وسط ضعف في الطلب وارتفاع الإمدادات من خارج أوبك.
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