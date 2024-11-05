بالأسعار الجديدة، موعد الموسم الجديد لقصب السكر والبداية من مصنع أبو قرقاص بعد عودته للعمل

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية لموسم قصب السكر الجديد 2025، والمقرر أن يبدأ في منتصف ديسمير المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا خلال موسم 2025 باستقبال محصول قصب السكر، بعد توقفها الموسم الماضي بسبب انخفاض التعاقدات مع المزارعين.

ويستهدف المصنع استقبال كمية لا تقل عن 100 ألف طن من قصب السكر، حيث يبدأ موسم القصب في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط منتصف ديسمبر المقبل، حتى أبريل 2025، بالإضافة إلى محصول البنجر لإنتاج السكر.

وكانت شركة السكر والصناعات التكاملية قد أعلنت إنتاج مليون و300 ألف طن سكرالموسم الماضي، بينما باقي الشركات تستطيع الوصول إلى 2.5 مليون طن سكر عند تشغيلها بالطاقة القصوى، وذلك يحدث عند توريد الكميات المطلوبة لهذه المصانع من مزارعي القصب والبنجر.

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن عن الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025.

وتقرر أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الإستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم، علاوة على زيادة تشغيل المصانع بأقصى طاقة ممكنة.