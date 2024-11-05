مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقة، أبرزها مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات المثيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضًا في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

دوري أبطال أوروبا

أيندهوفن مع جيرونا 7.45 مساء - beIN Sports HD 2.

سلوفان براتيسلافا مع دينامو زغرب 7.45 مساء- beIN Sports HD 3

ليفربول مع ليفركوزن 10 مساء - beIN Sports HD 2.

ريال مدريد مع ميلان 10 مساء- beIN Sports HD 1.

سبورتنج لشبونة مع مانشستر سيتي 10 مساء - beIN Sports.

دورتموند مع شتورم جراتس 10 مساء - beIN Sports HD 5

سيلتك مع لايبزيج 10 مساء - beIN Sports HD 9

ليل مع يوفنتوس 10 مساء- beIN Sports HD 4.

بولونيا مع موناكو 10 مساء - beIN Sports HD 6

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور الأوزبكي مع الريان القطري 5 مساء - beIN Sports AFC.

النصر السعودي مع العين الإماراتي 9 مساء - beIN Sports AFC.

دوري أبطال آسيا 2



الوحدات الأردني مع استقلال دوشنبه الطاجيكستاني – 7 مساء - beIN SPORTS 1 AFC

سباهان اصفهان الإيراني مع الشارقة الإماراتي – 7 مساء - beIN SPORTS 1 AFC