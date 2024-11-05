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رياضة

جيسوس يصدم جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة نيمار

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال السعودي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال الفوز أمام استقلال طهران الإيراني (3-0)، أمس الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا النخبة.

 

إصابة نيمار ومدة غيابه

وتعرض البرازيلي للإصابة بعد نصف ساعة فقط من دخوله بديلًا في الدقيقة 58 من الشوط الثاني، حيث اشتكى من آلام في العضلة الخلفية.

وقال جيسوس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "للأسف إصابة نيمار ليست سهلة، وأعتقد أنه يعاني من آلام عضلية وليست على مستوى الركبة، ومن المتوقع غيابه أسبوعين".

وأضاف: "نيمار يلعب في مركز يجعله عرضة للالتحامات المتواصلة، وهو ما حدث في مباراة استقلال طهران الإيراني، وأتمنى له السلامة والعودة سريعًا".

 

جيسوس يتحدث عن مباراة الهلال واستقلال طهران 

وتطرق للحديث عن المباراة، قائلًا: "لقد ظهرنا بصورة رائعة في المباراة، خاصة على المستوى الهجومي، وأشكر جميع اللاعبين على ما قدموه، وسنبدأ عملية الاستشفاء من أجل الاستعداد للتحديات المقبلة".

وعبر جيسوس عن سعادته بمستوى الخط الدفاعي، قائلا: "نمتلك 3 قلوب دفاع على أعلى مستوى وهم حسان تمبكتي وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي، وأقوم بالمداورة بينهم، بهدف الوقاية من الإصابات وتقليل الضغط".

 

واختتم: "استقبلنا عدد أهداف أقل في الموسم الماضي عن الحالي، ولكننا نواجه أندية تمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولديهم القدرة على صناعة الفارق، في الوقت الذي نعمل فيه على التسجيل باستمرار، ولكننا نحاول التحسن في جميع الجوانب".

 

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