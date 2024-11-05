أحجم المستثمرون فحدث التغيير، آخر تطورات سعر الذهب قبل ساعات من الانتخابات الأمريكية
استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.
وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2743.40 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.36 للأوقية. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا ليسجل 980.81 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1071.14 دولار.
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