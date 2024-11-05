الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أحجم المستثمرون فحدث التغيير، آخر تطورات سعر الذهب قبل ساعات من الانتخابات الأمريكية

سعر الذهب، فيتو
سعر الذهب، فيتو

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2734.71 دولار للأوقية بحلول الساعة 0013 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 يوم الخميس.

وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 2743.40 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 32.36 للأوقية. وخسر البلاتين 0.3 بالمئة أيضا ليسجل 980.81 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1071.14 دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المعاملات الفورية العقود الأمريكية الآجلة للذهب المعادن النفسية

الأكثر قراءة

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد توجه تحذيرا لهذه المناطق بعد زحف السحب الممطرة عليها

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

تحرك مفاجئ في أسعار النفط بعد قرار أوبك+ وخوفا من عاصفة الانتخابات الأمريكية

ترامب: كامالا هاريس ستتسبب في مقتل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط

بينهم أطفال ونساء، 29 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف منازل وخيام نازحين في غزة

ريال مدريد يواجه ميلان بدوري أبطال أوروبا، الموعد والتشكيل المتوقع

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

المزيد

خدمات

المزيد

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads