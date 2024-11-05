بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تواصل سقوط الأمطار على بعض المناطق اليوم الثلاثاء وانحسارها عن أماكن آخرى قد شهدت أمطار أمس الإثنين.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، إن اليوم الثلاثاء يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى تتوافر فرص لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرين أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وارتفاع الموج( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي: