الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

كشفت  هيئة الأرصاد الجوية، عن تواصل سقوط الأمطار على بعض المناطق اليوم الثلاثاء وانحسارها عن أماكن آخرى قد شهدت أمطار أمس الإثنين. 

 

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد، إن اليوم الثلاثاء يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارًا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبي سيناء وجنوبي الصعيد.

 

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأشارت إلى تتوافر فرص لسقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما حذرت الأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.

أما بالنسبة لحالة البحرين أوضحت الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط: تكون معتدلة وارتفاع الموج( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: تكون معتدلة وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 2 متر) والرياح السطحية شمالية غربية.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونشرت الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار السواحل الشمالية الغربية شمال الوجه البحرى أماكن سقوط الأمطار حالة الطقس اليوم حالة البحر الأحمر درجات الحرارة

الأكثر قراءة

هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

بعد تقلبات وأمطار أمس، بيان عاجل من الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقة، أبرزها مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

مصرع عامل دهسا أسفل عجلات القطار بمركز جرجا في سوهاج

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

سامي قمصان يكشف مفاجأة عن إصابة يوسف أيمن وموقف كهربا من مباراة زد

لم يصل إليه من قبل، ارتفاع كبير في أسعار الزيتون الطازج بالسوق

منوعات

المزيد

منها اثنان من إيران، روسيا تطلق صاروخ سويوز للفضاء محملا بعشرات الأقمار

قرار نهائي، تأجيل حفل زفاف نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي (صور)

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads