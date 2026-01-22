الخميس 22 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الخميس 22-1-2026

الحديد
الحديد
18 حجم الخط

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد حالة من الاستقرار النسبي في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء والشركات والمصانع، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 وسط ثبات في أسعار الخامات عالميا واستقرار نسبي في سوق مواد البناء.

وتستعرض «فيتو» أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات  المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء) والشركات المنتجة.

أسعار الحديد على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية (التابعة لمجلس الوزراء):

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر طن الحديد الاستثماري  نحو35664.51  جنيهًا، على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 37211.73 جنيهًا على بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء

أسعار الحديد حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية

• حديد بشاي: سجل سعر الطن 38,000  جنيه.
•حديد المصريين: 37,500  جنيه للطن.
•حديد المراكبي: الطن37,500  جنيه للطن.
•حديد العشري:  34,500 جنيه للطن. 

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد وأهميته في السوق

يُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء، حيث يدخل في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية والبنية التحتية، ما يجعل تحركات أسعاره ذات تأثير مباشر على تكلفة البناء وأسعار العقارات.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الحديد المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الحديد الاستثماري:

ويُستخدم على نطاق واسع في أعمال البناء المختلفة، ويتميز بتوافره لدى عدد كبير من الشركات.

حديد الشركات الكبرى:

مثل حديد عز وبشاي والمصريين، ويتميز بجودة أعلى وثبات في المواصفات الفنية.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًا
• تكلفة الإنتاج والطاقة
• سعر صرف العملات
• حجم الطلب من شركات المقاولات
• حجم المعروض في السوق المحلية

سعر الحديد، فيتو 
سعر الحديد، فيتو 

الحديد ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنفيذ المشروعات القومية، إلى جانب دورها في دعم الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الحديد استقرار نسبي الأسواق المحلية حديد المصريين حديد بشاى حديد عز حديد حديد العشري سعر طن حديد عز سعر طن الحديد الاستثمارى سعر طن الحديد سعر حديد عز سعر الحديد الاستثماري سعر الحديد

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر الليرة السورية أمام الدولار صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في سعر الريال القطري أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية

الدولار يسجل 448.73 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي اليوم الأربعاء
ads

الأكثر قراءة

إعلان نتائج صفوف النقل 2026 بالجيزة للمرحلتين الابتدائية والإعدادية (رابط رسمي)

تعطل حركة طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب أعمال افتتاح كوبري العامرية

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

القاهرة 24 والصعيد يتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

بعد التراجعات الكبيرة، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 22-1-2026

سعر الخضار اليوم، ارتفاع معظم الأصناف والليمون يعاود جنونه

مصرع رئيس تفتيش محكمة العدل السابق في حادث سير بالبحيرة

خدمات

المزيد

125.88 جنيه سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الخميس

يبدأ بـ 12.6 جنيه للكيلو، أسعار السكر اليوم الخميس 22 يناير 2026

سعر الدولار في بنك السودان المركزي اليوم الخميس 22-1-2026

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على فضل ليلة النصف من شعبان وما يحدث فيها

كيف نخرج فائزين من شهر شعبان، الأوقاف تقدم خطة ذهبية قبل استقبال رمضان

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بالحصول على مال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية