هوليوود ترفع الكارت الأحمر لـ ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية (فيديو وصور)

هوليوود والانتخابات الأمريكية ، تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، منافسة شرسة، في الانتخابات الرئاسية بين كلا من دونالد ترامب وكامالا هاريس.

ويلعب مجتمع هوليوود، دورًا هامًا، في توجيه الرأي العام، في اختيار رئيس أمريكا السابق، فيما حسمت هوليوود بالفعل اختيارها لصالح كامالا هاريس، حيث أن معظم نجوم هوليوود، أعلنوا تأيدهم لكامالا لعدة أسباب هامة، منهم دعمها للمثليين، وإعطاء حق الإجهاض.

قوة تأثير تايلور سويفت، تسببت في ارتفاع عدد زيارات موقع الانتخابات الأمريكية 10 أضعاف

وكان للنجمة الأمريكية الأشهر في الوقت الحالي، تايلور سويفت، دورا مؤثرا، في الانتخابات الأمريكية، حيث نجحت في جذب أكثر من 400 ألف زائر إلى موقع Vote.gov، الخاص بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، في غضون 24 ساعة من خلال الرابط الذي نشرته عبر خاصية الإستوري، في حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وذكرت تقارير صحفية، أن الموقع، شهد زيادة في عدد الزيارات بمقدار 10 أضعاف مقارنة بالأسبوع السابق، بينما شهد أمس 27 ألف تسجيل جديد و80 ألف شخص قاموا بالتحقق من حالة تسجيلهم.

وأعلنت أهم نجمة غنائية في أمريكا، تايلور سويفت، عن تأييدها للمرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وأصدرت تايلور سويفت بيانا، عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه عن تأييدها لكامالا قائلة:"سأعطي صوتي لكامالا هاريس، وتيم والز، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سأصوت لكامالا هاريس، لأنها تناضل من أجل الحقوق، والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها… أعتقد أنها قائدة موهوبة، وثابتة، وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد، إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى.. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لزميلها تيم والز، الذي كان يدافع عن حقوق المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، والتلقيح الصناعي وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن".

بيونسيه تدعم كامالا وتهدد بمقاضاة ترامب

في الوقت الذي أعلنت فيه بيونسيه ، دعمها الكامل لكامالا هاريس، عبر تبرعها بمبلغ ٤ ملايين دولار لحملة المرشحة الرئاسية، ومنحها الأذن باستخدام اغنيها الشهيرة "Freedom ـ الحرية"، هددت بيونسيه الحملة الرئاسية، لـ دونالد ترامب، بمقاضتهم بسبب استخدامها الفيديو الخاص باغنيه "Freedom ـ الحرية"، من موقعهم الرسمي، لتزيل حملة ترامب الأغنية بعد أن هددتهم بيونسيه، عبر إرسال إشعار بالتوقف عن استخدام الأغنية.

ليدي جاجا وكاتي بيري يدعمان كامالا هاريس في فيلادلفيا

وأعلنت كل من النجمة ليدي جاجا، والمغنية كاتي بيري، أنهما ستظهران في تجمعات منفصلة للمرشحة الرئاسية للانتخابات الأمريكية، كامالا هاريس في ولاية فيلادلفيا وبيتسبرج على التوالي.

.@KatyPerry endorses Kamala Harris: "Four years ago, I became a mother... She is the reason I am voting for Kamala Harris. I know she will protect my daughter's future and your children's future" pic.twitter.com/P0hVeUnUuz — Kamala HQ (@KamalaHQ) November 5, 2024

اجتماع أبطال سلسلة أفلام Avengers لدعم كامالا هاريس

اجتمع أبطال سلسلة أفلام Avengers الشهيرة، عبر مقطع فيديو ترويجي لدعم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية للمرشحة كامالا هاريس.

كيم كارداشيان تغلق قناة طفلها بسبب كامالا هاريس

أغلقت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، قناة ابنها ساينت ويست ٨ سنوات، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد إصدار مقطعين مسيئين للمرشحة الرئاسية، كامالا هاريس.

دونالد ترامب ودعم هوليوود

علي الجانب الأخر لم يعلن، إلا عدد قليل من نجوم هوليوود دعمهم لدونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من أبرزهم مغني الراب ليل وين، فيما احتفى كانييه ويست من الأسابيع الماضية من الساحة الانتخابية، علي الرغم من إعلانه منذ عدة شهور عن دعمه لـ ترامب.