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خارج الحدود

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا بالطيران المسير (فيديو)

فصائل عراقية مسلحة
فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف ميناء حيفا، فيتو

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، فجر، اليوم الثلاثاء، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير.


وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، إن عناصرها "استهدفوا اليوم الثلاثاء هدفا حيويا في ميناء حيفا، بواسطة الطيران المسيّر".


وأوضحت الفصائل أن الاستهداف يأتي "استمرارًا لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهل فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة.

وتتبنى الفصائل العراقية بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".

 

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