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خارج الحدود

ترامب: كامالا هاريس ستتسبب في مقتل ملايين المسلمين في الشرق الأوسط

كامالا هاريس ودونالد
كامالا هاريس ودونالد ترامب، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وجه الرئيس الأمريكي السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية؛ دونالد ترامب؛ رسالة إلى المسلمين في ولاية ميتشيجان حذرهم فيها من خطورة نجاح منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.


وكتب ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": نحن نبني أكبر تحالف في التاريخ السياسي الأمريكي ويشمل هذا التحالف العرب والمسلمين في ولاية ميتشجان الذين يريدون السلام.


وتابع ترامب؛ أنهم يعرفون -العرب والمسلمين في ميتشيجان- أن كامالا هاريس وحكومتها المحرضة على الحرب ستغذي القتل في الشرق الأوسط وتتسبب في مقتل ملايين المسلمين وبدء الحرب العالمية الثالثة.


وختم قائلا:" صوتوا لترامب وأعيدوا السلام".

 

ترامب يتعد بسنوات النمو في أمريكا 

وكان دونالد ترامب، قد زعم أنه سوف يفوز بـ انتخابات الرئاسة الأمريكية، متعهدًا بإنهاء التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.


وقال ترامب، خلال كلمة له في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ الولايات المتحدة، وسوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلًا وركودًا".

 

خطة تأمين غير مسبوقة لتأمين صناديق الاقتراع

في محاولة لطمأنة الناخبين، بأن أصواتهم ستكون محمية، تروج السلطات الأمريكية لخطط أمنية غير مسبوقة مصممة لمقاومة العنف وغيره من السيناريوهات المقلقة المحتملة في يوم الانتخابات غدًا، وبعده.


ويتخذ المسؤولون المحليون فى جميع أنحاء البلاد، تدابير لتحصين المواقع المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك التخطيط لوضع قناصة على سطوح المباني لحماية مقار فرز الأصوات، وأزرار إعلان الطوارئ لخدمة العاملين في الانتخابات، وكذلك طائرات بدون طيار للمراقبة تحلق في السماء.

 

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الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس الرئيس الامريكي السابق المرشح لرئاسة الجمهورية دونالد ترامب ولاية ميتشيجان

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