أخبار مصر والعالم.. تعديلات بالمناهج الدراسية بالمعاهد الأزهرية.. طرح جديد لشقق محدودي الدخل.. تراجع أسعار البترول.. واليوم اجتماع حاسم لمجلس إدارة اتحاد الكرة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

على غرار التربية والتعليم، تفاصيل قرارات المعاهد الأزهرية بشأن تعديلات المناهج الدراسية

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تطبيق تعديلات وزارة التربية والتعليم على مناهج المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الجديد.

هل يحق للاعب الزمالك أحمد فتوح السفر خارج البلاد بعد إخلاء سبيله؟ خبير قانوني يجيب

عقب إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك من محكمة الجنايات، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول هل يحق للاعب أحمد فتوح السفر للخارج للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، ومتى يدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟

أهم المعلومات عن الطرح الجديد لشقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل

تضع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرتوش النهائية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي أو شقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل خلال الشهرين المقبلين.

خبير تكنولوجي يكشف السبب الرئيسي في انفجار أجهزة البيجر بلبنان

تفجيرات لبنان، علق الدكتور نضال ظريفة، خبير تكنولوجيا الاتصالات، على حادث انفجار أجهزة البيجر، قائلًا: «بات من الواضح وجود دفعة محددة من أجهزة الإضاءة والبيجر التي تم تفجيرها عن بعد، عن طريق التدخل الفيزيائي وكذلك الكيميائي».

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

دافعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب، عن صورها العارية أثناء عملها عارضة أزياء، في أحدث فيديو ترويجي لمذكراتها القادمة، وقارنتها بأعمال "الفنانين العظماء".

أول تعليق من البيت الأبيض على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

تفجيرات لبنان، نفى البيت الأبيض تورّط أمريكا بالانفجارات التي حدثت في اليومين الأخيرين في لبنان، مؤكدا في الوقت نفسه سعي واشنطن بكامل جهدها لمنع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله"، وفق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي.

وائل جسار: عمري ما ندمت على أغنية وهذه الأعمال عرفتني على الجمهور المصري

أكد النجم اللبناني وائل جسار أنه لم يندم على أغنية قدمها خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أنه لديه الكثير من الأغنيات عرفته بالجمهور المصري.

العثور على متفجرات في سيارة قرب حشد انتخابي لترامب

اغتيال ترامب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير كاذبة تدعي العثور على متفجرات في سيارة بالقرب من تجمع انتخابي مرتقب للمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

تراجع أسعار البترول بعد فشل خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز معنويات السوق

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكثر من المتوقع مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات الهامة

اتحاد الكرة ، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماعا هاما اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة.