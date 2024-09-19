الخميس 19 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وائل جسار: عمري ما ندمت على أغنية وهذه الأعمال عرفتني على الجمهور المصري

وائل جسار، فيتو
وائل جسار، فيتو

أكد النجم اللبناني وائل جسار أنه لم يندم على أغنية قدمها خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أنه لديه الكثير من الأغنيات عرفته بالجمهور المصري. 

أغاني وائل جسار 

وقال وائل جسار في تصريح خاص لفيتو: “أكثر أغنية قريبة إلى قلبى هى الأغنية التى عرفتنى بالشعب المصري: “مشيت خلاص” و”خلينى ذكرى" و"غريبة الناس"، هناك أغان كثيرة حققت نجاحا كبيرا ورسخت فى أذهان الناس وبفضل الله ليست هناك أغنية ندمت على تقديمها خلال مشوارى الفني.

ومن ناحية أخري كان قد كشف النجم اللبناني وائل جسار ، عن رأيه في البرامج التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان، خاصة أنه ظهر في حلقة معه من برنامج رامز في الشلال.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ فيتو: “رامز جلال فنان كبير وبمنزلة أخ وأحبه كثيرًا وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدًّا وهو ممثل شاطر ومحبوب جدًّا ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي ولديه القدرة على إضحاك الجماهير بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النجم اللبناني وائل جسار اللبناني وائل جسار اغاني وائل جسار اخبار الفن

مواد متعلقة

وائل جسار: مينفعش أغنى مع هيفاء.. ومستعد أقدم اللون الشعبى.. ولم أندم على أغنية بحياتي ( حوار )

وائل جسار يكشف لـ "فيتو" رأيه في رامز جلال وبرنامجه الرمضاني

الأكثر قراءة

تقارير: الانفجارات في لبنان تنبئ بتوسع الصراع مع إسرائيل

غلق سوبر ماركت باع وجبة تسببت في تسمم أم وابنتيها بالساحل

مصادر: البترول تدرس زيادة أسعار شرائح الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع

خبيرة بالشأن الأفريقي تكشف التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بين إثيوبيا والصومال

فوائد اللبان الدكر، يعالج التهابات القولون التقرحي ويقوى المناعة

نجوى كرم بعد تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان: ما لنا غير رحمتك يارب

ارتفاع العويسي والزبدية، تعرف على أسعار 12 نوعًا من المانجو

أهم المعلومات عن الطرح الجديد لشقق سكن كل المصريين لمحدودي الدخل

منوعات

المزيد

جورجينا رودريجز تزور مدينتها وتحقق أحلام طفولتها الفقيرة (صور)

ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

حارس جيرونا يرتكب خطأ "كارثيا" ويتسبب في خسارة فريقه أمام سان جيرمان (فيديو)

رصد دب أسود يمشي على ساقين فقط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار النحاس اليوم الأربعاء 18-9-2024 في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الليمون والفلفل الرومي في سوق العبور

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 عالميا

المزيد

انفوجراف

قبل انطلاق الدراسة.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 19-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية