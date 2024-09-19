وائل جسار: عمري ما ندمت على أغنية وهذه الأعمال عرفتني على الجمهور المصري

أكد النجم اللبناني وائل جسار أنه لم يندم على أغنية قدمها خلال مشواره الفني، مشيرا إلى أنه لديه الكثير من الأغنيات عرفته بالجمهور المصري.

أغاني وائل جسار

وقال وائل جسار في تصريح خاص لفيتو: “أكثر أغنية قريبة إلى قلبى هى الأغنية التى عرفتنى بالشعب المصري: “مشيت خلاص” و”خلينى ذكرى" و"غريبة الناس"، هناك أغان كثيرة حققت نجاحا كبيرا ورسخت فى أذهان الناس وبفضل الله ليست هناك أغنية ندمت على تقديمها خلال مشوارى الفني.

ومن ناحية أخري كان قد كشف النجم اللبناني وائل جسار ، عن رأيه في البرامج التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان، خاصة أنه ظهر في حلقة معه من برنامج رامز في الشلال.

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ فيتو: “رامز جلال فنان كبير وبمنزلة أخ وأحبه كثيرًا وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدًّا وهو ممثل شاطر ومحبوب جدًّا ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي ولديه القدرة على إضحاك الجماهير بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم”.