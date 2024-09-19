على غرار التربية والتعليم، تفاصيل قرارات المعاهد الأزهرية بشأن تعديلات المناهج الدراسية

قرر قطاع المعاهد الأزهرية، تطبيق تعديلات وزارة التربية والتعليم على مناهج المعاهد الأزهرية خلال العام الدراسي الجديد.

التعديلات الجديدة على المناهج الأزهرية

ويرصد "فيتو" التعديلات الجديدة على المناهج الأزهرية والتي جاءت كالتالي:

طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

ـ إلغاء المواد الفلسفية (علم النفس والفلسفة والمنطق) (للقسم الأدبي)

ـ أصبحت اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع ( للقسم الأدبي )

ـ إضافة الإحصاء للصف الثالث الثانوي الأزهري (للقسم الأدبي)

- ضم الرياضيات في كتاب واحد للثانوية الأزهرية (للقسم العلمي)

- طالب الأزهر له الحق في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية



الصف الثاني الثانوي الأزهري القسم الأدبي

- اللغة الفرنسية أصبحت مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع

الصف الأول الثانوي القسم العلمي

- تطبيق منهج العلوم المتكاملة على العلمي

- إلغاء مادة الجغرافيا على الأدبي

- اللغة الفرنسية مادة نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع على الأدبي

-المواد العربية والشرعية كما هي بعد التعديل الأخير لجميع السنوات

قطاع المعاهد الأزهرية

وفي وقت سابق، كشف الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، خريطة المناهج والمواد الدراسية الجديدة للمعاهد الأزهرية، بمراحلها المختلفة بداية من المرحلة الابتدائية مرورًا بالإعدادية وحتى الثانوية، في أعقاب القرارات الجديدة لوزارة التربية والتعليم الخاصة بالمناهج والمواد الدراسية الجديدة، لوجود بروتوكول بين الأزهر والوزارة فيما يخص المناهج التعليمية.



وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في تصريحات صحفية، أن رئاسة القطاع أعدت خطة ودراسة جديدة فيما يخص المناهج والمواد الدراسية، والمواد الأساسية والمواد غير الأساسية، وسيعرضها في أقرب وقت على المجلس الأعلى للأزهر الشريف لإبداء الرأي فيها ومناقشتها، مبينًا أنه لن يتم المساس بالمواد الشرعية والعربية في المعاهد الأزهرية لأنها من المواد المهمة التي يتميز بها الأزهر.

