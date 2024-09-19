ماذا قالت ميلانيا ترامب عن عملها عارضة متعرية؟ (فيديو)

دافعت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب، عن صورها العارية أثناء عملها عارضة أزياء، في أحدث فيديو ترويجي لمذكراتها القادمة، وقارنتها بأعمال "الفنانين العظماء".

وتساءلت ميلانيا، في مقطع فيديو على منصة "إكس"، مدته 45 ثانية، ونشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،: "لماذا أقف بفخر وراء عملي عارضة متعرية؟".

وأضافت "يجب أن نكرّم أجسادنا، ونحتضن التقليد الخالد، المتمثل في استخدام الفن كوسيلة قوية للتعبير عن الذات".

وميلانيا عارضة سلوفينية الأصل، هاجرت من بلدها لأمريكا "أرض الأحلام" بالنسبة إليها في عام 1996، والتقت ترامب عام 1998، وتزوجا عام 2005.

ميلانيا ترامب تروج فيه لمذكراتها المثيرة بفيديو



وشاركت زوجة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، السبت الماضي، مقطع فيديو على منصة "إكس"، يركز على التعديل الرابع للدستور، مدعية أن حقوقها قد انتهكت بسبب عملية الاقتحام "سيئة السمعة" التي شنها مكتب التحقيقات الفيدرالي على منزلها في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.

وينص تعديل الدستور على أنه: "لا يجوز انتهاك حق الشعب في أن يكون آمنا على أشخاصه ومنازله وأوراقه وممتلكاته ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة".

وقالت ميلانيا التي ظهرت بالأبيض والأسود في الفيديو: "لم أتخيل أبدا أن خصوصيتي سوف يتم هتكها من قبل الحكومة، هنا في أمريكا".



وروت ميلانيا اللحظة التي قام فيها العملاء الفيدراليون بتفتيش العقار كجزء من تحقيق في مزاعم قيام دونالد ترامب بتخزين وثائق سرية، قائلة: "قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة منزلي في فلوريدا، وفتش متعلقاتي الشخصية. هذه ليست قصتي فقط، بل إنها بمثابة تحذير لكل الأمريكيين. وتذكير لهم بأن حريتنا وحقوقنا لا بد وأن تحترم".

موعد نشر مذكرات ميلانيا ترامب



في نهاية الفيديو، ظهرت مذكرات السيدة الأولى السابقة التي تحمل عنوان "ميلانيا"، والتي من المقرر أن تصدر في أكتوبر القادم، أي قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

ويعد الفيديو هو الأحدث ضمن سلسلة من المقاطع التشويقية التي شاركتها ميلانيا للترويج لكتابها الجديد، والتي يبدو أنها منسقة مع رسائل حملة دونالد.



فقبل أسبوع، ظهرت ميلانيا في مقطع فيديو آخر وهي تنتقد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث قالت: "لقد غيرت نتائج انتخابات 2020 حياتنا إلى الأبد. لقد أثرت على جودة حياتنا، وتكلفة الغذاء، والبنزين، والسلامة، وحتى المشهد الجيوسياسي".