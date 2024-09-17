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خارج الحدود

ترامب يطلق منصة جديدة للعملات المشفرة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع أبنائه ورجال أعمال، منصّة للعملات المشفّرة، لكن من دون الكشف عن كثير من التفاصيل.

 

ترامب يطلق منصة جديدة للعملات المشفّرة

ولم يُعرف كثير عن مشروع العملة المشفرة لعائلة ترامب خلال عرض على الإنترنت استمرّ ساعتين، باستثناء عرض للسماح للناس بشراء «عملات رسمية» تتيح لهم التصويت بشأن القرارات المرتبطة بالمنصة.

 

ومضى الحدث وفق الخطة رغم محاولة اغتيال ترامب، يوم الأحد، في ملعبه للجولف في ويست بالم بيتش في فلوريدا.

 

وجاء في النقاش الذي تطرّق إلى السياسة بشكل كبير أن منصة «وورلد ليبرتي فاينانشيال» تهدف لتقديم خدمات بناء على ما يُعرف بـ«التبادل غير المركزي»، وهو آلية تقضي على الحاجة لوسيط مثل المصرف للقيام بمعاملات مالية مع طرف ثالث.

 

إعادة أو إقراض العملات الرقمية إلى أو من شخص لآخر

والتبادل غير المركزي مبني على ما يطلق عليها تكنولوجيا «سلسلة الكتل» التي تبقي سجّلًا للتعاملات المالية مفتوحًا نظريًا، ولكنه غير قابل للتلاعب فيه.

 

وستمكّن «وورلد ليبرتي فاينانشيال» المستخدمين من إعادة أو إقراض العملات الرقمية إلى أو من شخص لآخر، وهي خدمة كانت تعرضها منصّات عدة بالفعل أشهرها «آف (Aave)».

 

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ترامب الرئيس الأمريكى الرئيس الامريكي السابق ترامب يطلق منصة جديدة للعملات المشف رة ويست بالم بيتش العملات الرقمية

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