تراجع أسعار البترول بعد فشل خفض الفائدة الأمريكية في تعزيز معنويات السوق

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أثار خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأكثر من المتوقع مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 34 سنتا أو 0.46% إلى 73.31 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر إلى 70.49 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.59%.

وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية أمس الأربعاء، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي شهد تباطؤ سوق العمل ويبدو أن هذا الرأي يفوق الدعم الذي يجلبه خفض أسعار الفائدة عادة للنشاط الاقتصادي.

وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة: "في حين يشير خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى رياح معاكسة اقتصادية قاسية في المستقبل، فإن المستثمرين المتشائمين لم يشعروا بالرضا بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته لأسعار الفائدة في الأمد المتوسط".

كما استمر الطلب الضعيف من تباطؤ اقتصاد الصين في التأثير سلبا، حيث أكد محللون أن "المخاوف المستمرة بشأن الطلب من جانب الصين طغت على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء خلال عطلة نهاية الأسبوع أن إنتاج المصافي في الصين تباطأ للشهر الخامس على التوالي في أغسطس.

كما تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر الشهر الماضي، كما ضعفت مبيعات التجزئة وأسعار المساكن الجديدة بشكل أكبر.

لكن محللي سيتي قالوا إن الطلب الصيني على النفط قد ينتعش بمقدار 300 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الرابع بفضل تحسن تشغيل المصافي المستقلة وبدء تشغيل مصفاة جديدة هي شاندونج يولونج للبتروكيماويات، وهو ما قدم بعض الدعم للطلب العالمي.

وتراقب الأسواق الأحداث في الشرق الأوسط بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكية تستخدمها جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة يوم الأربعاء في أعقاب انفجارات مماثلة لأجهزة النداء في اليوم السابق.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على الهجمات، لكن مصادر أمنية قالت إن وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد مسؤولة، مما زاد من المخاوف من تصعيد الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 11 شهرا في غزة.