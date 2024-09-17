بعد محاولة اغتيال ترامب.. إجراءات الدول لحماية الرؤساء في العالم.. أمريكا وأوروبا تتشابهان.. والشرق الأوسط يتبع أسلوبا خاصا

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمحاولتي اغتيال في الفترة الأخيرة بفارق توقيت قليل بين كل محاولة اغتيال، إلا أن يقظة جهاز الخدمة السرية لحماية الرئيس في أمريكا نجح في رد الأذى عن ترامب.

وسلطت تلك الواقعة الضوء على حماية الرئيس حول العالم، كما فتحت باب التساؤل عن كيفية حماية رؤساء دول العالم سواء في أمريكا أو أوروبا أو الشرق الأوسط.

ومن المتعارف عليه أن حماية الرئيس ليست بالمهمة السهلة إنها كلعبة شطرنج عالية المخاطر تلعب على نطاق عالمي تتطلب يقظة لا هوادة فيها وشبكة معقدة من الإجراءات الأمنية.

نظام وحدة حماية الرؤساء

والانضمام إلى وحدة حماية الرئيس ليست مهمة سهلة فأفضل العناصر فقط أولئك الذين أثبتوا جدارتهم مرارًا وتكرارًا يتم اختيارهم لهذه الوحدة النخبوية وهم يخضعون لاختبارات بدنية ونفسية صارمة يدفعون أنفسهم إلى أقصى حدودهم وتعد مهارة الرماية مجرد غيض من فيض فقد تم تدريب هؤلاء العملاء على القتال بالأيدي والقيادة المراوغة وتكتيكات مكافحة الإرهاب يمكنهم نزع سلاح مهاجم في ثواني وقيادة مركبة عبر حشد معادي وتقديم الإسعافات الأولية الفورية، وذلك حسبما افادت تقارير إخبارية.

تعد عملية تقييم التهديدات عملية مستمرة، فهي لا تنتهي أبدا وتتغير قطعها باستمرار، ويقوم محلل الاستخبارات بفحص البيانات من مصادر مختلفة بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وإنفاذ القانون المحلي بحثًا عن أي مخاطر محتملة.

على ماذا تعتمد حماية الرئيس

تعتمد حماية الرئيس بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة، وقد ولت أيام الاعتماد على القوى العاملة والأسلحة النارية فقط فعميل الخدمة السرية الحديث لديه ترسانة من الأجهزة والأدوات تم تصميم كل منها لمواجهة تهديدات محددة، فيما أصبحت أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الأشعة السينية شائعة الاستخدام حيث تستخدم لتفتيش كل من يدخل منطقة آمنة، يساعد برنامج التعرف على الوجوه في تحديد التهديدات المحتملة في الحشود بينما تسمح أنظمة الاتصالات المتطورة للعملاء بتنسيق تحركاتهم وتبادل المعلومات.

كما تضمن أجهزة الاتصال المشفرة بقاء المعلومات الحساسة آمنة مما يمنع التنصت والتسريبات المحتملة وتوفر المركبات المدرعة التي يشار إليها غالبا باسم الوحش حصونا متحركة للرئيس قادرة على تحمل أقوى الهجمات وقد تم تجهيز هذه المركبات بزجاج مضاد للرصاص وإطارات مقاومة للثقوب وحتى إمداداتها الخاصة من الأكسجين في حالة حدوث هجوم كيميائي.

تفاصيل المهام الأمنية للحراس الشخصيين



حماية الرؤساء هي عملية معقدة تتطلب تنسيقًا عالي المستوى ومهارات متقدمة لضمان سلامة القادة السياسيين في جميع الأوقات، ويتولى الحراس الأمنيون مسؤولية كبيرة في حماية الرئيس من التهديدات المحتملة، سواء كانت جسدية أو إلكترونية.

يقوم فريق الأمن بتحليل شامل لجميع التهديدات المحتملة التي قد تواجه الرئيس، سواء كانت من أفراد أو مجموعات إرهابية أو تهديدات إلكترونية، فيما يتم تحديث تقارير تحليل المخاطر بانتظام وفقًا للوضع الأمني الحالي والمعلومات الاستخباراتية المتاحة.

الإعدادات الأمنية المسبقة لحماية الرؤساء



يقوم فريق الأمن بتفتيش دقيق وشامل للموقع قبل زيارة الرئيس، يشمل ذلك تفتيش جميع الغرف، الأنفاق، والمناطق المحيطة لضمان خلوها من أي تهديدات، كما يتم تركيب أجهزة كشف المعادن في المداخل وأجهزة الفحص بالأشعة السينية للكشف عن الأسلحة والمتفجرات.

كيفية اختيار الحراس الشخصيين للرؤساء



يتم اختيار الحراس الشخصيين للرئيس بعناية فائقة، حيث يخضعون لتدريبات مكثفة تشمل القتال القريب، واستخدام الأسلحة النارية، وتقنيات الدفاع عن النفس، ويكون الحراس الشخصيون مزودين بأسلحة حديثة وأجهزة اتصالات مشفرة لضمان الاتصال الفوري بين أعضاء الفريق.

يكون الحراس على أهبة الاستعداد في جميع الأوقات، سواء أثناء وجود الرئيس في أماكن عامة أو خلال الاجتماعات الخاصة، يتم توزيع الحراس في نقاط استراتيجية مثل مداخل ومخارج المباني، وعلى الأسطح وفي المناطق المحيطة لتوفير حماية شاملة.

يخضع الحراس لتدريبات دورية تشمل سيناريوهات مختلفة للتعامل مع الهجمات الإرهابية، واحتجاز الرهائن، والإنقاذ في حالات الطوارئ، ويتم تحديث مهارات الحراس بشكل منتظم ليتناسب مع أحدث التقنيات والأساليب الأمنية لضمان الجاهزية التامة.

التنسيق مع الجهات المحلية



يتعاون فريق الأمن الرئاسي مع الشرطة المحلية وأجهزة الاستخبارات الوطنية والدولية لتبادل المعلومات والتنسيق الأمني، ويتم تنفيذ خطط أمنية مشتركة تشمل مراقبة الحركة المرورية، وتحديد الطرق الآمنة، وإجراء التدريبات المشتركة لضمان الجاهزية الكاملة.

تقنيات المراقبة والرصد



يستخدم فريق الأمن تكنولوجيا متقدمة مثل الطائرات بدون طيار لمراقبة المناطق المحيطة ورصد أي نشاط مشبوه، كما يتم استخدام أجهزة الاتصالات المشفرة لضمان سرية المعلومات وتجنب التنصت.

كيفية حماية الرؤساء اثناء الاحداث العامة



أثناء الأحداث العامة، يتم تنظيم وتوجيه الحشود بطريقة تضمن سلامة الرئيس والجمهور، يتم استخدام حواجز مادية وأجهزة الكشف عن المعادن للتحكم في الدخول والخروج، كما يتم إعداد مسارات آمنة لتحركات الرئيس بين الحشود مع الحفاظ على إمكانية الوصول السريع إلى نقاط الإخلاء في حالات الطوارئ.



ويتم فحص جميع الأطعمة والمشروبات المقدمة للرئيس لضمان عدم تعرضها للتسمم، ويتم تفتيش الطرود والبريد الذي يصل إلى الرئيس بدقة باستخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات وأشعة X لضمان خلوها من أي تهديدات.

هذه الإجراءات المتعددة والمعقدة تضمن توفير أقصى درجات الحماية للرئيس في مختلف الظروف والأماكن.

يعتمد نجاح هذه العمليات على التنسيق الدقيق، التدريب المستمر، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لضمان سلامة القادة السياسيين في جميع الأوقات.

الخدمة السرية في الولايات المتحدة الأمريكية

ففي امريكاتعد الخدمة السرية الأمريكية (US Secret Service) من أشهر وحدات الحماية الرئاسية والتي تعرف بتدريباتها المكثفة وتقنياتها المتقدمة، تعتمد على سيارات مصفحة متقدمة، وطائرات بدون طيار، وتقنيات تشويش الاتصالات، كما يتم استخدام فرق متنوعة تشمل القناصة، فرق الكلاب المدربة، والوحدات المخصصة للرصد الإلكتروني.

يعتمد التدريب على سيناريوهات مفصلة تحاكي التهديدات الواقعية، كما يستخدمون أحدث تقنيات المراقبة والتشفير والاتصالات.

شرطة العاصمة في المملكة المتحدة



أما في بريطانيا يتم تأمين رئيس الوزراء البريطاني بواسطة وحدة الحماية الدبلوماسية (Protection Command)، وتركز الوحدة على المراقبة القريبة وتحديد التهديدات بسرعة.

يعتمدون على سيارات مصفحة وفريق حراسة شخصي مدرب بشكل خاص، ويتم التنسيق بشكل مستمر مع جهاز المخابرات الداخلية (MI5) للحصول على معلومات استخباراتية حول التهديدات المحتملة.

جهاز الحماية الرئاسية في فرنسا

وعن فرنسا يتولى جهاز الحماية الرئاسية الفرنسي (Groupe de Sécurité de la Présidence de la République – GSPR) حماية الرئيس، ويتميز الحراس الفرنسيون بتدريباتهم العسكرية ويستخدمون تقنيات حديثة للمراقبة والحماية.

كما يعتمدون على سيارات مصفحة وأنظمة حماية متعددة الطبقات، والعديد من أفراد الحماية لديهم خلفية عسكرية قوية، مما يعزز قدراتهم في مواجهة التهديدات.

جهاز الحماية الفيدرالي في روسيا



بينما يتم حماية الرئيس الروسي بواسطة جهاز الحماية الفيدرالي (Federal Protective Service – FSO)، ويعتمد الجهاز على تقنيات مراقبة متقدمة تشمل الطائرات بدون طيار، والرصد الإلكتروني.

يتم تعزيز الحماية عبر فرق عسكرية مدربة بشكل مكثف، وتستخدم روسيا تقنيات محلية متقدمة للرصد والحماية، مما يعزز استقلالية النظام الأمني.

شرطة العاصمة طوكيو في اليابان



يتم حماية رئيس الوزراء الياباني بواسطة وحدة الحماية الخاصة التابعة لشرطة العاصمة طوكيو، وتعتمد الوحدة على تقنيات حديثة وتدريبات مكثفة تشمل الدفاع عن النفس والقتال القريب، يتم استخدام سيارات مصفحة وأنظمة مراقبة متقدمة.

الحماية الرئاسية في تركيا



يتم تأمين الرئيس التركي بواسطة جهاز الحماية الرئاسية الذي يعتمد على تقنيات متقدمة وفريق أمني مدرب بشكل عالي، كما يتم التنسيق مع الأجهزة الاستخباراتية المحلية لضمان الحصول على معلومات حديثة حول التهديدات المحتملة.

وعن حماية الرؤساء في الشرق الأوسط فهي تختلف وفقا لكل دوله



تختلف تقنيات حماية الرؤساء والقادة بناءً على الأوضاع الأمنية والسياسية الخاصة بكل دولة، حيث ان كل دولة تطور نظامها الخاص بناءً على احتياجاتها وتحدياتها الأمنية، وهذا يشمل تقنيات مختلفة وأساليب متنوعة لحماية القادة.

ففي مصر يتولى الحرس الجمهوري المصري حماية الرئيس وأفراد الأسرة الرئاسية، يعتمد الحرس على تدريب عسكري قوي، واستخدام سيارات مصفحة، وأجهزة كشف متطورة.

يتمتع الحرس بقدرات على إدارة الحشود والسيطرة على التهديدات المحتملة، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة لتقييم وتحليل التهديدات.

الحرس الملكي الخاص في الأردن



يتولى الحرس الملكي الخاص حماية الملك وأفراد العائلة المالكة في الأردن، ويتميز الحرس بتدريبات شاملة تشمل الدفاع عن النفس واستخدام الأسلحة وتكتيكات مكافحة الإرهاب.

يعتمدون على سيارات مصفحة وتقنيات مراقبة حديثة، ويتمتع العديد من أفراد الحرس بخلفية عسكرية قوية، مما يعزز قدراتهم في مواجهة التهديدات.

الحرس الأميري في الكويت



يتولى الحرس الأميري حماية الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة في الكويت، ويتمتع الحرس بتدريبات مكثفة وتقنيات حديثة تشمل السيارات المصفحة وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

يعتمدون على فرق متخصصة في مكافحة الإرهاب والرصد الإلكتروني، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الاستخباراتية لضمان جمع وتحليل المعلومات بشكل فعال.

الحرس الأميري في قطر



يتولى الحرس الأميري القطري حماية الأمير وأفراد الأسرة الحاكمة، ويعتمد الحرس على تقنيات حديثة وتدريبات مكثفة تشمل الدفاع عن النفس واستخدام الأسلحة.

يتم استخدام سيارات مصفحة وأجهزة مراقبة متطورة لضمان الحماية.

العراق



يتولى جهاز حماية الشخصيات حماية المسؤولين الحكوميين والقادة السياسيين في العراق، ويعتمد الجهاز على تدريب عسكري قوي وتقنيات حديثة تشمل السيارات المصفحة وأجهزة الكشف عن المتفجرات.

يتمتع الجهاز بقدرات على إدارة الحشود والسيطرة على التهديدات المحتملة.