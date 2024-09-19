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رياضة

مجلس إدارة اتحاد الكرة يجتمع اليوم لحسم عدد من الملفات الهامة

مجلس إدارة اتحاد
مجلس إدارة اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام اجتماعا هاما اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل حسم عدد من الملفات الهامة والعاجلة.

ومن المقرر، أن يشهد اجتماع مجلس الجبلاية، تحديد موعد الإعلان عن فتح باب الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، إلى جانب تحديد موعد إنعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس جديد يتولى إدارة شئون الكرة المصرية.

منتخب مصر الوطني، فيتو

ترتيبات معسكر المنتخب الوطني

كما يتطرق الاجتماع لمناقشة ترتيبات معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، في شهر أكتوبر المقبل، وإتخاذ كافة التدابير التي تضمن عدم تكرار الأزمات التي عاشها الفريق في المعسكر المقبل.

حسم مصير وائل رياض

وكشف مصدر بالاتحاد لفيتو، أن مجلس الجبلاية، سيحسم خلال اجتماعه اليوم الخميس مصير وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، بعد أن أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع البرازيلي ميكالي لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب، والذي يقوده حاليا وائل رياض.

مجلس الجبلاية يجهز عرضين لوائل رياض

وبحسب المصدر، فإن مجلس الجبلاية ينوي الحفاظ على وائل رياض كأحد المدربين الواعدين الذين يتم تأهيلهم لقيادة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة القادمة، لذلك فإن المجلس عرض على المدرب الشاب تولي منصب المدير الفني لمنتخب 2010 الذي سيتم تشكيله خلال الفترة القادمة، أو أن يستمر ضمن الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي في منتخب 2005.

 

مجلس الجبلاية يجهز عرضين لوائل رياض

وبحسب المصدر، فإن مجلس الجبلاية ينوي الحفاظ على وائل رياض كأحد المدربين الواعدين الذين يتم تأهيلهم لقيادة المنتخبات الوطنية خلال المرحلة القادمة، لذلك فإن المجلس عرض على المدرب الشاب تولي منصب المدير الفني لمنتخب 2010 الذي سيتم تشكيله خلال الفترة القادمة، أو أن يستمر ضمن الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي في منتخب 2005.

ميكالي يتمسك بوائل رياض 

وعلمت فيتو أن البرازيلي ميكالي أبلغ مسئولي اتحاد الكرة رغبته في إستمرار وائل رياض ضمن معاونيه في الجهاز الفني لمنتخب 2005، إلا أن وائل رياض أبدى تحفظه على العرض لأنه أصبح مدير فني ولا يرغب للعودة للوراء ويعود مدرب عام أو مدرب مساعد في ظل وجود البرازيلي تياجو كمدرب عام في الجهاز المعاون لميكالي.

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