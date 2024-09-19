الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

العثور على متفجرات في سيارة قرب حشد انتخابي لترامب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

إغتيال ترامب، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير كاذبة تدعي العثور على متفجرات في سيارة بالقرب من تجمع انتخابي مرتقب للمرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب.

وبدأ تداول التقارير الكاذبة قبل ساعات من فعالية انتخابية للمرشح الرئاسي في قاعة "ناسو كوليسيوم" في مدينة يونيوندايل بولاية نيويورك.

وقال باتريك رايدر، مفوض الشرطة في مقاطعة ناسو، إن الشرطة استجوبت واحتجزت شخصا "ربما كان يدرب كلبا على اكتشاف القنابل" بالقرب من موقع التجمع، "وأبلغ كذبا بالعثور على متفجرات".

بدوره، أشار المتحدث باسم شرطة المقاطعة، سكوت سكرينيكي، إلى أن الشخص الذي لم تكشف الشرطة عن هويته بعد، هو مدني وليس عضوا بوكالة إنفاذ القانون.

وذكر أيضا أن هذا الشخص ليس له علاقة بالفعالية، التي يتوقع أن يجذب الآلاف من أنصار ترامب.

في وقت سابق من الأربعاء، سارع سكرينيكي ومسؤولون آخرون في المقاطعة بإزالة مزاعم منشورة على الإنترنت يبدو أنها بدأت بمنشور لمراسل نقل الخبر عن مصادر مجهولة في إدارة الشرطة المحلية.

وكتب سكرينيكي في رسالة نصية أن هذه المزاعم التي تنتشر بموقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "كاذبة".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي عن فتح تحقيق في محاولة محتملة لاغتيال ترامب، في أعقاب حادث إطلاق نار بالقرب من نادي الجولف التابع لترامب في ولاية فلوريدا، يوم 15 سبتمبر.

وتم إلقاء القبض على مسلح رصده أفراد جهاز الخدمة السرية بالقرب من النادي، تبين لاحقا أنه من النشطاء المعارضين لترامب. ولم يسفر الحادث عن إصابة ترامب بأي أذى.

 

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