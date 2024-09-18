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حقيقة تأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال في المعاهد الأزهرية

طلاب المعاهد الأزهرية،
طلاب المعاهد الأزهرية، فيتو
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كشف مصدر داخل قطاع المعاهد الأزهرية حقيقة إصدار قرار بتأجيل الدراسة في صفوف رياض الأطفال لمدة أسبوع.

 

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورة خطاب يفيد بموافقة قطاع المعاهد الأزهرية على مذكرة منطقة قنا الأزهرية، بتأجيل الدراسة لمرحلة رياض الأطفال  لمدة أسبوع لتبدأ من يوم السبت الموافق 2024/9/28، وذلك نظرًا للزحام الشديد.

حقيقة تأجيل الدراسة في المعاهد الأزهرية 


وأضاف المصدر لـ "فيتو" ان القطاع لم يصدر أي قرار بشأن تأجيل الدراسة لصفوف رياضة الأطفال، مشيرًا إلي أن الأمر يأتي في إطار التنظيم الداخلي للمناطق الأزهرية.

وأوضح أن المناطق الأزهرية لها حرية الأختيار في إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم أوقات دخول أو خروج الطلاب بما يضمن سلاسة سير العلمية التعليمية ولا يؤثر على حياة الطلاب.

العام الدراسي الجديد في قطاع المعاهد الأزهرية 

وفي سياق متصل يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لبدء العام الدراسى الجديد 2024-2025، الأسبوع القادم، ووجه القطاع عدد من التعليمات لشيوخ المعاهد الأزهرية، لضمان سير العملية التعليمية فى هدوء، ومنها التواصل مع رؤساء الأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة محيط المعهد وخلوه من المصارف ومجارى السيول وتجمعات المياه الراكدة والقمامة والأسواق، والتأكد من سلامة أغطية الصرف حال تواجدها بمحيط المعهد، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المعاهد من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخلفات.
 

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