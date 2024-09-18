الأم منعته 12 سنة عن والده، محكمة جنوب الجيزة تقضي بتمكين زوج من رؤية ابنه

رفع زوج دعوى تمكين تنفيذ حكم رؤية بمحكمة الأسرة جنوب الجيزة، وقال الزوج أمام القاضي بمحكمة الأسرة: رفضت زوجتي تمكيني من حكم الرؤية بعد انفصالنا منذ ١٢ عاما ونجلي يبلغ الآن ١٥ عاما".



وأضاف: منذ أن كان نجلي ٣ سنوات ووالدته ترفض بشتى الطرق تنفيذ حكم الرؤية الذي حصلت عليه وكانت ترفض أيضا استقبال أي هدايا أو أموال أقوم بإرسالها لنجلي حتى تشوه صورتي أمامه وجعله لا يتذكرني.



وتابع: وإمعانا منها في زرع البغض والكره لدى نجلي تجاهي كانت ترفض أي هدايا أو أموال أو ملابس أقوم بإرسالها لنجلي رغم أنها تتقاضى النفقة باستمرار من خلال المحكمة.



وتابع: حرصت على تنفيذ حكم الرؤية بعدما قابلت نجلي وصدمني بقوله لي إنه يكرهني ولا يريد رؤيتي أو حتى سماع صوتي، الأمر الذي نزل على مسامعي كالصاعقة ولم أشعر بنفسي إلا والدموع تنهمر من عيني فقررت التوجه للمحكمة لرفع دعوى تمكين وتنفيذ حكم الرؤيا الذي سبق وأن حصلت عليه منذ سنوات بالإضافة لدعوى ضم لنجلي خاصة وأنه بلغ السن القانوني.