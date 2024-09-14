وائل جسار: مينفعش أغنى مع هيفاء.. ومستعد أقدم اللون الشعبى.. ولم أندم على أغنية بحياتي ( حوار )

>> طلبت من جورج وسوف الاعتزال لهذا السبب

>> أغاني "مشيت خلاص" و"خلينى ذكرى" و"غريبة الناس" الأكثر قربا لقلبى

>> هذه تفاصيل شائعة مغرضة أطلقوها عني وأضحكتنى كثيرا

>> الأغانى السينجل تصل للجمهور سريعا.. ولا خلافات فنية مع ميريام فارس

قال المطرب اللبنانى وائل جسار إنه يستحيل أن يتعاون فنيًا مع مواطنته هيفاء وهبي، واعترف بأنه طلب من المطرب الكبير جورج وسوف اعتزال الغناء، كما نفى وجود خلافات بينه وبين ميريام فارس.

وخلال حوار مع “فيتو” كشف “جسار” جديد مشروعاته الفنية، كما رد على اتهام الموسيقار ملحم بركات له بالخيانة؛ على خلفية غنائه باللهجة المصرية، وتفاصيل وكواليس جديدة فى نص الحوار التالي:

*الموسيقار ملحم بركات وصفك بالخائن بسبب غنائك باللهجة المصرية.. ما تفاصيل القصة؟



الموسيقار الكبير ملحم بركات هو حاليا بدار الحق وتصريحه لم يكن موفقًا ولا فى محله، ولا أدرى كيف يصفنى بـ»الخائن»؛ لأننى غنيت باللهجة العربية، نحن جميعًا أبناء وطن واحد، ولا أدرى أين الخيانة فى أن يغنى مطرب لبنانى اللهجة المصرية، أو أن يغنى مطرب مصرى باللهجة اللبنانية، لا أجد مبررًا لمثل هذا التصريح الحاد والعنيف، وأظن أنه لو امتد به العمر لتراجع عنه.

*وما سبب طلبك من المطرب الكبير جورج وسوف اعتزال الغناء؟

تحدثت كثيرا عن موضوع اعتزال سلطان الطرب، وجمعتنى به مقابلة فى كندا، وتفهم وقتها الأسباب التى دفعتنى إلى مطالبته بالاعتزال، وأبرزها: حالته الصحية فى فترة ما، ولكن كنت ولا أزال أقول: إن صوت جورج وسوف سيظل معنا إلى الأبد؛ لأنه مطرب كبير وقدير وصاحب بصمة حقيقية، ولا ينكر مكانته الفنية إلا جاهل.

مع زوجته

*هل توافق على تقديم ديو مع هيفاء وهبى خاصة أن لونها الغنائى مختلف وجماهيري؟

أنا أحب هيفاء وهبى كفنانة استعراضية، وهى تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، ولكن لا أوافق على تقديم ديو غنائى معها؛ لأن اللون الغنائى الذى أقدمه للجمهور مختلف تماما عن اللون الذى تقدمه.. وشخصيا.. أتمنى لها النجاح والتوفيق.

*ماذا عن كواليس اختيارك للأغانى التى قدمتها خلال مسيرتك الفنية؟

أنا معروف باللون الرومانسي، وأحب هذا اللون، والجمهور أحب الأغانى التى قدمتها بهذا اللونً وفخور بذلك، ولكن فى نفس الوقت.. هذا لا يمنع أن أقدم اللونين الطربى والشعبى وجميع الألوان، ومقومات نجاح الأغنية هي: الكلام واللحن والتوزيع، وطبعا يغلفهم الصوت والإحساس، كل هذه المقومات إذا تواجدت تصبح الأغنية رائعة.

*ما هى أحب الأغانى إلى قلبك وهل هناك أغنية ندمت على تقديمها؟

أكثر أغنية قريبة إلى قلبى هى الأغنية التى عرفتنى بالشعب المصري: “مشيت خلاص” و»خلينى ذكرى» و»غريبة الناس»، هناك أغان كثيرة حققت نجاحا كبيرا ورسخت فى أذهان الناس وبفضل الله ليست هناك أغنية ندمت على تقديمها خلال مشوارى الفني.

*ما هى أكثر شائعة انتشرت على وائل جسار وما رد فعلك وقتها؟

هناك شائعة مغرضة واحدة وأضحكتنى كثيرا وقتها، وكانت تفيد بأنى على علاقة بفنانة فلسطينية إسرائيلية وسافرت إلى قبرص للقائها هناك، وهذا لم يحدث مطلقا وليس له أساس من الصحة من قريب أو بعيد!

مع ابنته

*هل هناك خلاف بينك وبين ميريام فارس؟

ليس هناك مطلقا خلاف بينى وبينها، ولكن كان لديَّ اختلاف معها على نواح معينة بعيدًا عن الفن، ولكن هى مطربة جيدة وذات طابع خاص.

*وماذا عن مشاريعك الفنية المقبلة؟

أحضر بالوقت الحالى أغنيتين، واحدة لبنانية، وأخرى مصرية، وسيتم طرحهما بشكل سينجل وليس ضمن ألبوم، وأتمنى أن ينالا إعجاب الجمهور، وأنا مع طرح الأغانى بطريقة السينجل لكى تأخذ حقها فى الاستماع وتصل إلى الجمهور بشكل سريع، عكس ما يحدث فى الألبومات؛ حيث تتعرض بعض الأغانى رغم تميزها للظلم.

*أخيرا.. ما رأيك فى برامج رامز جلال؛ خاصة أنك ظهرت معه فى برنامج رامز فى الشلال؟

رامز جلال فنان كبير، وبمثابة أخ وأحبه كثيرا، وعشرة عمر، وبالطبع برنامجه محبوب جدا، وهو فنان وممثل محبوب، ويتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، وهو إنسان ذكي، ولديه القدرة على إضحاك الجمهور بطريقة معينة وأتمنى له النجاح الدائم.



الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"