هل تؤثر تفجيرات لبنان على المواجهة بين حزب الله وإسرائيل؟ دبلوماسي يجيب

تفجيرات لبنان، قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل قدوم الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرًا إلى أن "نتنياهو" يقوم بالتصعيد ويفشل المفاوضات كلما اقتربت مفاوضات وقف إطلاق النار من الوصول إلى اتفاق.

تفجير الاحتلال الإسرائيلي لأجهزة “البيجر” في لبنان

وتابع خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "Ten"، أن تفجير الاحتلال الإسرائيلي الأجهزة اللاسكلية "البيجر" لحزب الله لن يكون له أثر أستراتيجية على مسار المواجهة بين حزب الله ودولة الاحتلال، ولكنه يُحدث فرقعة على المستوى الإقليمي والعالمي، لان التفجير حدث لإجهزة اتصالات في وقت واحد.

الأثر النفسي لعملية الاحتلال في لبنان

وأضاف أن حزب الله قد يقوم بتعويض منظومة الاتصالات التي ضربت من قبل الاحتلال، ولكن الأثر النفسي لهذه العملية سيكون كبير وسيتمر لفترة طويلة.



نموذج جديد للاحتلال في المواجهات العسكرية

وأشار إلى أن دولة الاحتلال وضعت نموذج جديد في المواجهات العسكرية، موضحًا أن إسرائيل تقتل 10 أفراد أو أكثر بهدف قتل واحد فقط، وهذا نموذج جديد من نوعه، والبعض بدأ يتقبل هذا النموذج، كما أن استخدام أجهزة الاتصال كأجهزة دمار نموذج آخر جديد وضعته دولة الاحتلال، وهذا الأمر خطير جدًا على مستويات النزاع خلال الفترة المقبلة.