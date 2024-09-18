الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البيت الأبيض يرفض التعليق على انفجار البيجر في لبنان

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

رفض البيت الأبيض التعليق على انفجار مئات أجهزة النداء اللاسلكية "البيجر" التى تستخدمها عناصر حزب الله فى لبنان، مشيرا إلى ضرورة الخروج بدبلوماسية لنزاع طال كثيرا بين إسرائيل وحزب الله.

 إمكانية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إننا "قلقون على الدوام من إمكانية التصعيد في منطقة الشرق الأوسط"، مضيفة أن الصراع الجاري عند الخط الأزرق بين إسرائيل ولبنان قد طال كثيرا ويجب تسويته بالسبل الدبلوماسية قريبا لمصلحة الجميع.

 استهدف عناصر حزب الله في لبنان 

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عزمها جمع معلومات عن تفجير أجهزة الاتصال "بيجر" الذي استهدف عناصر حزب الله في لبنان، مضيفا أن وزير الدفاع لويد أوستن قال، في حديث، إنه "لا تغيير في وضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط".

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