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كل ما تريد معرفته عن اللوحات المعدنية المميزة.. يحق للمالك نقلها على أي سيارة باسمه.. «م هـ م 4» بسعر 13 مليون جنيه.. وهذه طرق المزايدة والشراء إلكترونيًا

لوحات معدنية، فيتو
لوحات معدنية، فيتو

بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن طرح لوحات معدنية مميزة للسيارات، بحروف وأرقام مميزة، وصل سعر إحداها إلى 13 مليون جنيه، ترصد فيتو لقرائها، مزايا اللوحات المميزة وكيفية شرائها وخطوات الحصول عليها من خلال  بوابة مرور مصر الإلكترونية، وذلك في التقرير التالي:

مزايا الحصول على لوحات معدنية غالية الثمن:

- يحصل الراسي عليه المزاد على شهادة تفيد ملكيته لحق استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية. 

-وتعد من  الحقوق المكتسبة له من نقل الحروف والأرقام على أي مركبة ملكه من خلال وحدة تراخيص المرور.

- واللوحات المعدنية المميزة يحق التوريث فيها.

- خضوع جميع المركبات التي توضع عليها حروف وأرقام مميزة لكافة القوانين المعمول بها بجمهورية مصر العربية.

- كما تطبق عليها كافة الشروط واللوائح الخاصة بقانون المرور ولائحته التنفيذية.

كيفية شراء اللوحات المميزة؟

-من خلال  “بوابة مرور مصر” عبر موقع لوحتك، عددًا كبيرًا من اللوحات المميزة والتي يتم بيعها عن طريق المزايدة علي الرابط 

- كما يمكن اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك.

 -خطوات شراء لوحة معدنية من خلال الدخول على موقع "LO7TAK" الخاص ببوابة مرور مصر الإلكترونية.

-عقب ذلك يتم تسجيل الدخول وإدخال كافة البيانات المطلوبة.

-ثم يتم إضافة الأرقام والحروف التي يتم اختيارها من قبل الشخص الراغب في شراء اللوحة المعدنية.

- بعدها يتم إدراج اللوحة في أقرب وقت في المزاد.

-وفي حالة وقوع المزايدة على أحد الأشخاص؛ يسدد القيمة عبر الفروع البنكية أو بواسطة الكروت الائتمانية.

وزارة الداخلية تطرح لوحات معدنية مميزة

وكانت وزارة الداخلية طرحت لوحات معدنية مميزة للسيارات أمس الثلاثاء، بحروف وأرقام مميزة، وصل سعر إحداها إلى 13 مليون جنيه.

اللوحة المعدنية الأغلى والأكثر تميزًا جاءت بياناتها كالتالي “ م هـ م 4” بسعر 13 مليون جنيه، ويتنافس عليها 4 أشخاص.

لوحات معدنية مميزة للسيارات

وكذلك طُرحت لوحة معدنية "ج 21 “ بسعر 670 ألف جنيه ويتنافس عليها 6 أشخاص، ولوحة معدنية ”س ط 11" بسعر 405 آلاف جنيه ويتنافس عليها شخصين.

وطًرحت اللوحة معدنية "ر أ أ 1111" بسعر مليون و250 ألف جنيه، و" ن س ر 11" بسعر 425 ألف جنيه، ولوحة معدنية " س أ م 55" بسعر 400 ألف جنيه، و" ع ق 1 " بسعر 500 ألف جنيه، وطُرحت " ى س ر 3333" بسعر 285 ألف جنيه ويتنافس عليها 5 أشخاص.

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وزارة الداخلية لوحات معدنية مميزة الداخلية تطرح لوحات معدنية

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