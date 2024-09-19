أول تعليق من البيت الأبيض على تفجير أجهزة الاتصال في لبنان

تفجيرات لبنان، نفى البيت الأبيض تورّط أمريكا بالانفجارات التي حدثت في اليومين الأخيرين في لبنان، مؤكدا في الوقت نفسه سعي واشنطن بكامل جهدها لمنع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله"، وفق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي.

وأكد كيربي، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، مساء أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تتورط بأي شكل من الأشكال في التفجيرات التي طالت أجهزة الاتصال بمناطق عدة في لبنان.

وقال كيربي: "لا علاقة لواشنطن بتفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان "، مضيفا "لا نزال نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما خاصة مع لبنان".

وانفجرت اول أمس الثلاثاء أجهزة اتصالات من نوع "بيجر" في العديد من المناطق التي تعد معاقل لحزب الله اللبناني، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق جنوب لبنان، والبقاع الشرقي.

وأمس سُمع دوي انفجارات في عدد من المناطق اللبنانية من الجنوب إلى بيروت، في حين هُرعت سيارات الإسعاف إلى أماكن الانفجارات.

وبحسب التقارير الأولية الواردة من لبنان، فإن الانفجارات ناجمة عن أجهزة اتصالات لم تنفجر خلال الهجوم الدامي يوم أمس، الذي راح ضحيته أكثر من 4000 شخص بين مصاب وقتيل في مناطق متفرقة في لبنان.

وأجهزة الاتصالات التي انفجرت أمس الأربعاء، هي أجهزة لا سلكي محمولة من "البيجر" وأجهزة أخرى مختلفة، بحسب مصدر أمني لبناني.