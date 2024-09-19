هل يحق للاعب الزمالك أحمد فتوح السفر خارج البلاد بعد إخلاء سبيله؟ خبير قانوني يجيب

عقب إخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك من محكمة الجنايات، تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الأسئلة حول هل يحق للاعب أحمد فتوح السفر للخارج للمشاركة في مباراة السوبر الأفريقي، ومتي يدرج ضمن قوائم الممنوعين من السفر؟

ترصد فيتو، في التقرير التالي شروط السماح للمخلي سبيلهم على ذمة قضايا للسفر للخارج وحالات منعه من السفر.

كشف الخبير القانوني ياسر عرفات، أن فتوح يمنع من السفر في حالة طلب أسرة المتوفي من النائب العام بإصدار أمرا بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر.

وأشار الخبير القانوني أنه يحق للنائب العام منعه من السفر إذا رأى لذلك محلًا وكانت مصلحة التحقيق تقتضيه، بعد توافر كافة العناصر وقامت الدلائل على مقارنته لجريمة معينة.

وأكد أن اللاعب مسموح له بالسفر لأنه لا يوجد ما يمنعه من السفر خارج البلاد، لأنه لم يصدر ضده أي قرار بالمنع من السفر أو أمر ضبط وإحضار أو صدور حكم نهائي.

وأوضح أن النيابة العامة هي من تتولى إعلان قرار الإدراج إلى من صدر بشأنه منع سفر، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره، ويتبع في هذا الشأن قواعد الإعلان المنصوص عليها في هذا القانون.

شروط السماح لمتهم مخلي سبيله على ذمة القضايا بالسفر للخارج..

-عدم صدور قرار بالمنع من السفر من النيابة العامة أو صادر ضده أمر ضبط وإحضار أو صدور حكم نهائي ضده وفقًا لنص المادة "155"

- عدم الاتهام بجرائم يصدر فيها المنع من السفر هي الجناية والجنحة المعاقب عليها بسنة حبس.

-عدم وجود أدلة كافية على جدية الاتهام فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

-عدم صدور أمرا مسببا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات لمدة أو لمدد محددة لا تجاوز فى مجموعها عن ذات السبب سنتين.

خطوات السماح بالسفر للخارج لمن مخلي سبيله على ذمة قضية..

-تقديم تظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، ولا يجوز إعادة التظلم قبل مضى 3 شهور من رفض التظلم السابق، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال 15 يوما.

حالات وجوب الإفراج عن المتهم

-قرار إخلاء سبيل المتهم هو الإفراج عنه لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي أو لزوالها، عقب التحقيق معه ويكون الإفراج وجوبيًا في حالات وجوازيًا في حالات أخرى، ولا يعني قرار إخلاء السبيل براءة المتهم من التهم المنسوبة إليه لأنه يظل تحت تصرف النيابة.

-إذا كان متهمًا في جنحة الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها لا يتجاوز سنة واحدة، وكان له محل إقامة معروف في مصر، ولم يكن عائدًا، ولم يسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة، وذلك إذا مضت ثمانية أيام من تاريخ استجوابه.

-إذا أصدرت سلطة التحقيق في الواقعة المسندة إليه والمحبوس احتياطيًا على ذمتها قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

-إذا بلغت مدة الحبس الاحتياطي ستة شهور، دون أن يعلن المتهم بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، أو لم يصدر أمر من المحكمة المختصة إذا كانت التهمة جناية بمد الحبس الاحتياطي.

-إذا صدر حكم ببراءته من التهمة المسندة إليه أو بعقوبة أخرى لا يقتضي تنفيذها الحبس أو أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.

-إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها، أو كان الحكم قدر لوقف تنفيذ العقوبة بكفالة جرى دفعها.