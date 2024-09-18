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حوادث

بالأرقام، جهود حملة مكبرة للمرور بالقاهرة والجيزة خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالجيزة،
حملة مرورية بالجيزة، فيتو

أسفرت جهود حملة الإدارة العامة للمرور التي استهدفت الطرق السريعة والصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1209 مخالفة تجاوز سرعات و46 مخالفة السير بدون ترخيص" قيادة وتسيير"، 35 دراجة نارية مخالفة. 

وكذلك ضبط 26 مخالفة موقف عشوائى، 99 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن  الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين.
 

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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