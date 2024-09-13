بقيمة 85 ألف دولار شهريا، تفاصيل عقد ميكالي مع اتحاد الكرة

اتحاد الكرة، أنهى مسئولو اتحاد الكرة اتفاقهم مع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للمنتخب الأوليمبي، من أجل تولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 بعقد ممتد لـ 4 سنوات من 2024 حتى 2028.

ميكالي يجهز منتخب 2005 للتأهل لأولمبياد 2028

وبحسب مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن ميكالي خاض تجربة ناجحة مع منتخب مصر الأولمبي، لذلك رأى المجلس الإستفادة من كفاءته الفنية من أجل إعداد منتخب 2005 لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بالولايات المتحدة الأمريكية.

انتهاء فترة ولاية مجلس جمال علام

بذلك يصبح العقد الذي يبرمه مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مع البرازيلي ميكالي، هو أخر العقود التي يوقعها رئيس المجلس الحالي جمال علام، خاصة أن المجلس تنتهي فترة ولايته قبل نهاية العام الجاري 2024، ويتم انتخاب مجلس جديد يدير شئون الكرة المصرية خلال السنوات الأربع القادمة.

تفاصيل عقد ميكالي الجديد مع اتحاد الكرة

ومن المقرر أن يتقاضى ميكالي راتبا شهريا قيمته 85 ألف دولار مع منتخب الشباب بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة على أن يضم الجهاز المعاون للبرازيلي ميكالي 3 مصريين وباقي الطاقم برازيلي.

ومن بين المصريين عادل مصطفى مدربا وصلاح عاشور أخصائي علاج طبيعي، بالإضافة إلى إداري بجانب باقي الطاقم البرازيلي لقيادة منتخب الشباب 2005.

روجيرو ميكالي، فيتو

موعد وصول ميكالي لتوقيه العقد الجديد

ويصل ميكالي إلى القاهرة الأسبوع المقبل لاستلام مهمته الرسمية مع منتخب الشباب بداية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا لهذه المرحلة السنية.

ويستعد منتخب الشباب مواليد 2005 للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وكان البرازيلي روجيرو ميكالي طرح على مسؤولي اتحاد الكرة أربع شروط للموافقة على تجديد عقده، تستعرضها فيتو على النحو التالي:

أولا: الحصول على 90 ألف دولار راتب شهري بدلا من 70 ألف دولار.

ثانيا: اشترط ميكالي عدم قيادة منتخب 2005 في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب 2025 على أن يتولى الفريق بعدها.

ثالثا: تمسك ميكالي بأن تكون مدة العقد الجديد 4 سنوات يبدأ في 2024، وينتهي بانتهاء أولمبياد 2028 بأمريكا.

رابعا: أصر ميكالي على عدم وجود شرط جزائي في عقده الجديد، وحال الإطاحة به قبل نهاية العقد، يحصل على عقده كاملا