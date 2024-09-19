الخميس 19 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير خارجية لبنان عن تفجيرات أجهزة الاتصالات: خائفون من الدخول في حرب

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، فيتو

تفجيرات لبنان، وصف وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، ما جرى في بلاده خلال اليومين الماضيين من تفجيرات أجهزة اتصال تابعة لحزب الله  بأنها "مقدمة لحرب".

وأضاف بوحبيب في حوار مع قناة "CNN" إن بيروت "ولهذا السبب، ستتوجه إلى مجلس الأمن،  التابع للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الأمور".

في سؤال لمذيعة الشبكة عن الشعور الذي ساد عندما بدأت أجهزة "البيجر" في الانفجار يوم أمس، واليوم قال بوحبيب "إنها لحظات مخيفة. ونحن خائفون من الدخول في حرب، لأننا لا نريد حربًا. كانت هناك مناوشات على الحدود، وتصاعدت في بعض الأحيان. حسنًا، لقد قبلنا. ولكنكم الآن تتحدثون عن حرب. إنها مقدمة لحرب. ولهذا السبب فإننا سنتوجه إلى مجلس الأمن، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف مثل هذه الأمور."

وأضاف: "نحن ضد الحرب في لبنان. إن حكومة لبنان لا تريد الحرب، ولا تريد حتى المناوشات في جنوب لبنان. لذا فنحن بحاجة إلى مساعدة الأمم المتحدة. ونحتاج إلى مساعدة الولايات المتحدة أيضًا، من أجل إعادة إرساء نوع من السلام في جنوب لبنان."

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