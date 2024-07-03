أخبار مصر: إعلان حركة التغيير الوزاري، نجاة مدحت شلبي من الموت، اجتماع طارئ بالبيت الأبيض بسبب بايدن، قرار مرتقب ضد بيراميدز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

اليوم، الوزراء والمحافظون الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس السيسي

تؤدي الحكومة الجديدة اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية حيث يؤدى الوزراء والمحافظون الجدد اليمين الدستورية.

عربيته اتعجنت، مدحت شلبي يتعرض لحادث سير مروع وزوجته تكشف حالته الصحية (صور)

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي مدحت شلبي مجموعة صور من تعرضه لحادث مروري قوي أدى إلى تهشم سيارته.

الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم الأربعاء: بشاير ذروة موجة حارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس اليوم الأربعاء، مؤكدة أن الأجواء اليوم شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

قرار خلال ساعات، اتحاد الكرة يتوعد بيراميدز بعد البيان المسيء

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه سيتم اتخاذ قرارات بالطبع تجاه بيان نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس عقدوا عدة اجتماعات بالأمس مع وزير الشباب والرياضة وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، والمرحلة الحالية تشهد ترتيب بعض الأولويات.

إسكندرية فيها العجب، المحافظ يجمع متعلقاته ويودع العاملين ونائبته تغادر لأداء اليمين وزيرا

ودع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، العاملين بديوان المحافظة عقب انتهاء عمله في المحافظة، وصدور ملامح حركة المحافظين والحكومة الجديدة وتعيين اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة محافظًا للإسكندرية.

في 55 دقيقة فقط، أنس جابر تبلغ الدور الثاني لبطولة ويمبلدون للتنس

شقت التونسية أنس جابر طريقها إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس، الثلاثاء، في 55 دقيقة بفوزها على اليابانية مويوكا أوتشيجيما 6-3 و6-1.

شيخ الأزهر يصل ماليزيا وسط استقبال رسمي مهيب (صور)

وصل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مطار كوالالمبور الدولي منذ قليل، في مستهل جولة خارجية تشمل ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا.

اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"

أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مشاركة محمد الحنفي في إدارة مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الحكام القادم مصري.

كيف يمكن للحكومة الجديدة تحسين وضع الصناعة؟ خبير يُجيب

قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التحديات الرئيسية التي ستوجهها الحكومة الجديدة في ملف تحسين الصناعة الوطنية، هي تحديات جسام، ونحن منتظرين الحكومة الجديدة بأولويات وأجندة واضحة.

الإعصار بيريل يتجه صوب جاميكا ويتسبب في وفاة 3 أشخاص

اتجه الإعصار بيريل نحو جاميكا في شكل عاصفة قوية من الفئة الرابعة يوم الثلاثاء بعد أن وصل إلى اليابسة على جزر أصغر في شرق منطقة البحر الكاريبي، مما أدى إلى انقطاع خطوط الكهرباء وحدوث فيضانات ووفاة ثلاثة أشخاص على الأقل حتى الآن.

بيريرا يتحدى الجميع ويعين محمد الحنفي حكما لمباراة سيراميكا والإسماعيلي

في تحدٍّ صارخ للوائح ولكل المسئولين عن منظومة كرة القدم المصرية، التي تعاني الأزمات والمشاكل على مدار الساعة، قرر البرتغالي فيتور بيريرا تعيين الحكم محمد الحنفي حكم سفارة لمباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

جدول رحلات مصر للطيران لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة

تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تنظيم جسرها الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة، وتنظم مصر للطيران اليوم الأربعاء 18 رحلة جوية.

خبير اقتصادي يضع روشتة إنقاذ أمام الحكومة الجديدة لتلبية مطالب الشعب

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد: “لا سبيل إلا زيادة الاستثمار سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي في صورته المباشرة لحل الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد”.

تعرضت لحادث مروع، نقل مستشارة الرئيس السوري لونا الشبل للعناية المركزة

نقلت لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى العناية المركزة إثر حادث مروع أدى لإصابتها بنزيف في الرأس.

ثقة أم مآرب أخرى، تحركات محافظ قنا قبل ساعات من حركة التغيير تحير الصعايدة

قبل إعلان حركة المحافظين سادت محافظة قنا حالة من الارتباك والقلق خاصة بعد عدم إعلان طرح أسماء المحافظات التي يشملها التغيير، وكانت صفحات السوشيال ميديا كلها أكدت أنه سيتم رحيل اللواء أشرف الداودي الذي قدم إلى المحافظة في يوليو من العام ٢٠١٩ بعد رحيل اللواء عبد الحميد الهجان إلى القليوبية.

رغم الحروب، انتعاشة غير مسبوقة لتحويلات المغتربين بدول أوروبا والشرق الأوسط لعام 2024

توقع البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه ارتفاع معدلات تحويل المغتربين لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري مقارنة بالمعدلات التي سجلها خلال الفترة الماضية.

قبل ساعات من حلف اليمين، أهم المعلومات عن وزير البترول الجديد

قبل ساعات من أداء الحكومة الجديدة حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تستعرض “فيتو” أهم المعلومات عن المهندس كريم بدوي المرشح المحتمل لتولي مقاليد الأمور بوزارة البترول والثروة المعدنية، خلفًا للمهندس طارق الملا الذي قضى أكثر من 9 سنوات وزيرًا للبترول.

انسحاب أكثر من 200 مرشح في فرنسا لعرقلة اليمين المتطرف

كثف معارضو حزب التجمع الوطني الفرنسي أمس الثلاثاء محاولتهم لمنع الحزب من الوصول إلى السلطة مع اتفاق مزيد من المرشحين على الانسحاب من الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها مطلع الأسبوع المقبل لتجنب انقسام الأصوات المناهضة للحزب اليميني المتطرف.

مواعيد مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا 2024، نهائي مبكر بين أوروجواي والبرازيل

أسدل الستار عن المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي لبطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى 15 يوليو الجاري.

قيس سعيد يحدد موعد الانتخابات الرئاسية التونسية

قالت الرئاسة التونسية في بيان، فجر الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد حدد السادس من أكتوبر 2024 موعدًا للانتخابات الرئاسية.

أشهر 3 أنواع بـ 13 جنيها، أسعار المانجو بأكبر شوادر قنا تهز عرش ملكة فاكهة الصيف (فيديو)

“بالعصا والقفص” مرتدين جلبابهم الصعيدي، يفرشون الأرض بأقفاص المانجو وأنواعها المختلفة، يقفون وهم يرددون أسعار المانجو التي تبدأ من 13 جنيهًا وكل حسب الحجم والنوع.

بسبب الفساد، الناتو سيبلغ كييف أنها غير جاهزة للانضمام إلى الحلف

كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية أن حلف شمال الأطلسي سيبلغ أوكرانيا بأنها غير جاهزة للانضمام لـ"الناتو" في القمة السنوية التي ستنعقد في 9 يوليو الجاري.

وول ستريت جورنال: اجتماع لجميع موظفي البيت الأبيض بشأن حالة بايدن

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن البيت الأبيض سيعقد اجتماعا لجميع موظفيه برئاسة كبير موظفي الرئاسة الأمريكية جيف زينتس وسط الأنباء المتداولة حول حالة الرئيس جو بايدن.

بعد رحيله عن المحافظة، رسالة مؤثرة من اللواء عصام سعد لأهالي أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط السابق، رسالة مؤثرة لوداع وشكر شعب أسيوط وقياداته بعد ترك منصبه محافظًا لأسيوط بعد أكثر من 5 سنوات ليتم استبداله باللواء هشام أبو النصر في الحكومة الجديدة.

هذا ليس عذرا بل تفسير، بايدن يكشف سبب سوء أدائه في المناظرة أمام ترامب

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء سبب سوء أدائه في المناظرة التي جرت الخميس بينه وبين منافسه الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب.

شهداء وجرحى في مجازر إسرائيلية جديدة على مخيم للاجئين بالضفة وغزة (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء إن أربعة أشخاص على الأقل استشهدوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.

كلاكيت عاشر مرة، حريق هائل يلتهم مزارع نخيل في الوادي الجديد (صور)

نشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمزارع نخيل بواحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران أعدادًا كبيرة من أشجار النخيل المثمرة والفاكهة، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء لموقع الحريق.

بعد عقود من العلاجات الفاشلة، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر عقارا فعالا للألزهايمر

أقر مسؤولون أمريكيون عقار لمرض ألزهايمر يمكنه إبطاء المرض بشكل متواضع، مما يوفر خيارًا جديدًا للمرضى في المراحل المبكرة من المرض غير القابل للشفاء والمدمر للذاكرة.

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

أظهر بحث جديد أن نوعًا من النمل يجري عمليات بتر أطراف لرفاقه المصابين لتحسين فرص بقائهم على قيد الحياة.