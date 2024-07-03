اتحاد الكرة: إدارة محمد الحنفي للمباريات قانونية ورئيس لجنة الحكام القادم "مصري"

اتحاد الكرة، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن مشاركة محمد الحنفي في إدارة مباريات الدوري المصري، مشيرًا إلى أن رئيس لجنة الحكام القادم مصري.

صوت السوشيال ميديا أصبح عاليا

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ما زال عقد فيتور بيريرا ممتدًّا لنهاية شهر أغسطس، والاحتجاج على التحكيم مستمر طوال العمر، والموسم الحالي صوت السوشيال ميديا أصبحت عاليًا، قمنا بتعديل بعض الأمور حتى يتم انتهاء المرحلة الحالية، هناك أخطاء في 8 مباريات من إجمالي 270 لقاءً أو أكثر، ولم تكن هناك أخطاء مؤثرة في العديد من المباريات".

محمد الحنفي، فيتو

موقفنا سليم في أزمة فيتوريا

وتابع الكومي: "من حق روي فيتوريا رفع قضية ضد اتحاد الكرة، فوجئنا بأن الخبر المتداول بنفس الصياغة، والمجلس الحالي أمامه شهر ونصف، ونحن متحملون بكل ما يخص موضوع فيتوريا، لأننا واثقين فيما نفعله، ولسنا بالسذاجة لأن نمنح المدرب 4 مليون يورو، وهو من حقه مبلغ 600 الف يورو فقط".

إيهاب الكومي، فيتو

روي فيتوريا لا يستحق أي شيء

وأشار إلى أن محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة أكد بأن روي فيتوريا لا يستحق أي شيء، لأن عقد فيتوريا تمت صياغته خارج مصر، وبعد ذلك المجلس قام بمراجعته وتم التوقيع عليه، والنسختين العربية والانجليزية للعقود متطابقتين تمامًا، ونحن متأكدين من ذلك، ومستغرب تماما مما يتداول بشأن ما يثار حول التحقيق مع جمال علام، هناك أندية كثيرة تًعاني من أزمات وإيقاف القيد ولم يجرؤ أحد على المطالبة بالتحقيق معهم، وكأنهم يحاولون أن يكونوا أسود فقط على الاتحاد ومسؤوليه.

وأوضح أن اتحاد الكرة سوف يقوم بتدريب الحكام خلال الأسبوع المقبل مجددًا على تقنية الفيديو، وسوف يتم العمل على مواصلة علاج الأخطاء وحل كل المشكلات التي تواجه منظومة التحكيم.

محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، فيتو

موقف محمد الحنفي سليم

وتابع: "أي حكم يكون له اختبارين في اللياقة البدنية، وفقًا للائحة الخاصة بالحكام، ومحمد الحنفي رسب في الاختبار الأول بـ(الملحق)، وفي الاختبار الثاني رسب أول مرة وفي الملحق أبلغ المسؤولين أنه ليس جاهزًا، ويحق له إجراء اختبار جديد، وبالفعل أجرى له بصحبة مجموعة من الحكام، وبعضهم قرر البقاء على الفار دون التواجد في الساحة، وتأكدنا من صحة موقف الحنفي".

رئيس لجنة الحكام القادم مصري

وأتم:"رئيس اللجنة القادم سوف يكون مصري بنسبة كبيرة، وسبق وكان عصام عبد الفتاح موجودًا وتعرض لانتقادات عنيفة وطالبوا بالاجنبي وتعاقدنا معه وتعرض لنفس الهجوم، نمتلك كوادر مميزة في إدارة التحكيم".