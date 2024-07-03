كيف يمكن للحكومة الجديدة تحسين وضع الصناعة؟ خبير يُجيب

الحكومة الجديدة، قال المهندس كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن التحديات الرئيسية التي ستوجهها الحكومة الجديدة في ملف تحسين الصناعة الوطنية، هي تحديات جسام، ونحن منتظرين الحكومة الجديدة بأولويات وأجندة واضحة.

رؤية القيادة السياسية في تغيير الحكومة

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه كان لدى القيادة السياسية رؤية في تغيير الحكومة من نبض الشارع ونبض المصنعين ونبض المجتمع بشكل كبير جدًّا الفترة الأخيرة.

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أولويات الحكومة الجديدة

الحكومة الجديدة 2024، وأشار إلى أنه كان هناك تغيير توجيهات بأولويات محددة منها الاقتصاد وبناء الإنسان والصناعة بشكل كبير لأنا نعيش في أزمات وتحديات كبيرة جدًّا الفترة الأخيرة من صدمات متتالية.

تحديات تواجه الحكومة الجديدة

واختتم: نصيب مصر أو حظ مصر للأسف من وجود محيطها الجيوسياسي به مشاكل موجودة طوال الوقت، مؤكدًا أننا بحاجة إلى حلول واضحة على الأرض وتحديات كبيرة جدًّا منها الصادرات والتصنيع والإنتاج المحلي بشكل واضح.

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