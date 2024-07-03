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اقتصاد

رغم الحروب، انتعاشة غير مسبوقة لتحويلات المغتربين بدول أوروبا والشرق الأوسط لعام 2024

تحويلات المغتربين،
تحويلات المغتربين، فيتو
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توقع البنك الدولي في تقرير حديث صادر عنه ارتفاع معدلات تحويل المغتربين لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري مقارنة بالمعدلات التي سجلها خلال الفترة الماضية.

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ارتفاع معدلات تحويل المغتربين لهذه النسب 

وأوضح التقرير، إن هذه المعدلات من المتوقع أن تسجل 58 مليار دولار، لتنتعش بنسبة 4.3%، بعد حالة التراجع التي شهدها خلال السنوات الماضية، بسبب الأحداث الجيوسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، إضافة إلى اضطرابات البحر الأحمر بعد هجمات الحوثيين على سفن الشحن التجارية. 

 

تحويلات المغتربين بالخارج، فيتو 

مصير تحويلات المغتربين خلال العام القادم 

وارتفعت هذه المعدلات خلال العام الحالي بواقع 3 مليار دولار، بعدما سجلت 55 مليار دولار خلال العام الماضي، كما تشير التوقعات إلى زيادتها خلال العام 2025، لتسجل 61 مليار دولار، بالتزامن مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية وعودة استقرار مؤشرات الاقتصاد العالمي.

 

أكبر مصدر ومتلقي لمعدلات تحويل المغتربين

وتعد تحويلات المغتربين أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والسيولة الدولارية وقت الأزمات الاقتصادية لمختلف الدول، حيث تمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مصدر لتحويلات العاملين في الخارج، تأتي بعدها دول مجلس التعاون الخليجي كأكبر مصدر للتحويلات بالدولار الأمريكي، في حين تعتبر الهند أكبر متلق في العالم لتحويلات العاملين في الخارج، ففي عام 2022 أصبحت أول بلد يتلقى أكثر من 100 مليار دولار في شكل تحويلات سنوية.

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تأثير دخول الاقتصادات المتقدمة مرحلة الشيخوخة على زيادة التحويلات 

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى أن الاقتصادات المتقدمة من المتوقع أن تدخل مرحلة الشيخوخة بحلول العام 2050، مما يدفعها إلى تلقي العمالة من مختلف دول العالم خاصة دول إفريقيا وجنوب آسيا، وبالتالي تزيد تدفقات التحويلات الأجنبية لهذه الدول.

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