الأربعاء 03 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار خلال ساعات، اتحاد الكرة يتوعد بيراميدز بعد البيان المسيء

اتحاد الكرة يتوعد
اتحاد الكرة يتوعد بيراميدز، فيتو

اتحاد الكرة، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه سيتم اتخاذ قرارات بالطبع تجاه بيان نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس عقدوا عدة اجتماعات بالأمس مع وزير الشباب والرياضة وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، والمرحلة الحالية تشهد ترتيب بعض الأولويات.

بيان بيراميدز سبب الأزمة

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك تحركات من جانب اتحاد الكرة بالفعل تجاه بيان بيراميدز، والأمور لن تمر بالطبع، ومن الطبيعي أن يكون هناك اتفاق واختلاف بلا تجريح.. من يخطأ لن نرد عليه بنفس الأسلوب".

 

فريق بيراميدز، فيتو

وأضاف: "لا أقبل بشكل شخصي أو مسؤولو اتحاد الكرة ما جاء في بيان بيراميدز، لأنه أخطأ في حق اتحاد الكرة والرابطة ولا بدَّ أن يتم مواجهته بأقسى شيء، وكل طرف من حقه المطالبة بحقوقه دون التجريح أو الإهانة".

وواصل: "سيكون هناك رد على بيان بيراميدز بالطبع وربما خلال وقت قليل جدًّا".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

اتحاد الكرة إيهاب الكومي مجلس ادارة اتحاد كرة القدم نادي بيراميدز وزير الشباب والرياضة فيتور بيريرا بيان بيراميدز

مواد متعلقة

أغلقت التلفزيون، فرج عامر يتحدث عن خسارة سموحة أمام بيراميدز

مباراة الـ 41 دقيقة، بيراميدز يتخطى سموحة 3/ 2 في الدوري المصري (صور)

اشتعال الأزمة بين بيراميدز والرابطة بسبب إعادة مباراة سموحة.. الفريق السماوي: مخالفة للوائح.. وسويلم: "البيان هدفه توصيل رسالة للمالك في الإمارات"

هدد بالفيفا والمحكمة الرياضية، بيراميدز يفتح النار على اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب إعادة مباراة سموحة

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب الأربعاء 3 يوليو 2024

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024

تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع

حركة المحافظين 2024، إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

أسعار الدواجن تواصل الانخفاض في الأسواق اليوم الأربعاء

أسباب غياب هشام آمنة عن التشكيل الوزاري الجديد

الرئيس السيسي يرقي اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول

الأهلي يقترب من ضم بديل أليو ديانج

منوعات

المزيد

يسطع ويختفي، دراسة تكشف سلوك غريب لأحد النجوم

تقلل ذوبان الجليد، العثور على فيروسات عملاقة غامضة

وصل إلى أدنى مستوى، قياس ضربات قلب رونالدو يكشف أزمة خطيرة بمباراة البرتغال وسلوفينيا (صورة)

سبحان الله البديع، النمل على خطى البشر في إجراء عمليات بتر أطراف منقذة للحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد
ads

انفوجراف

من هو محافظ الجيزة الجديد المهندس عادل سعيد النجار؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والنجاة من الكرب

ما حكم التدليس بإخفاء العيب عن المشتري؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية