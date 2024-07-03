قرار خلال ساعات، اتحاد الكرة يتوعد بيراميدز بعد البيان المسيء

اتحاد الكرة، أكد إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أنه سيتم اتخاذ قرارات بالطبع تجاه بيان نادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن أعضاء المجلس عقدوا عدة اجتماعات بالأمس مع وزير الشباب والرياضة وفيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، والمرحلة الحالية تشهد ترتيب بعض الأولويات.

بيان بيراميدز سبب الأزمة

وقال الكومي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك تحركات من جانب اتحاد الكرة بالفعل تجاه بيان بيراميدز، والأمور لن تمر بالطبع، ومن الطبيعي أن يكون هناك اتفاق واختلاف بلا تجريح.. من يخطأ لن نرد عليه بنفس الأسلوب".

فريق بيراميدز، فيتو

وأضاف: "لا أقبل بشكل شخصي أو مسؤولو اتحاد الكرة ما جاء في بيان بيراميدز، لأنه أخطأ في حق اتحاد الكرة والرابطة ولا بدَّ أن يتم مواجهته بأقسى شيء، وكل طرف من حقه المطالبة بحقوقه دون التجريح أو الإهانة".

وواصل: "سيكون هناك رد على بيان بيراميدز بالطبع وربما خلال وقت قليل جدًّا".